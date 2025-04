Víctor Bernardeau medalla de bronce en el Campeonato Nacional Base Individual de Gimnasia Rítmica

El Club Cronos JM Puente Tocinos celebra un hito en su trayectoria deportiva tras la destacada actuación de su gimnasta Víctor Bernardeau, quien ha logrado la medalla de bronce en la categoría Infantil Masculina del Campeonato Nacional Base Individual “Divina Seguros”, celebrado recientemente en Guadalajara.​

Este logro no solo representa un éxito individual para Víctor, sino que también es un reflejo del compromiso del Club Cronos en la formación de gimnastas de base y de alto nivel. La dedicación del equipo técnico y el apoyo constante han sido fundamentales para alcanzar este resultado.​

La actuación de Víctor Bernardeau ha sido especialmente destacada por su ejecución con pelota, demostrando una combinación de resistencia, plasticidad y expresión artística que lo posicionó entre los mejores del país en su categoría.​

Desde el Club Cronos JM Puente Tocinos se expresa un profundo orgullo por este logro y se felicita a Víctor, a su entrenadora Amelia y a todo el equipo por su esfuerzo y dedicación. Este éxito se suma a la larga lista de logros del club y refuerza su compromiso con la promoción de la gimnasia rítmica masculina.

Este éxito forma parte de una destacada actuación murciana en el Campeonato Nacional Base, donde la Región logró dos medallas de bronce gracias a los logros de Víctor Bernardeau (Club Cronos) en categoría Infantil y Uriel Fernández (Club Ciudad de Cehegín) en Prebenjamín.

Además, Antonio Moreno (Club Carthago) obtuvo un meritorio diploma nacional en categoría Cadete, y Víctor Botía (Ciudad de Cehegín) mostró una evolución destacable en categoría Infantil. También en la modalidad femenina la gimnasta María López (Club Rítmica Movilín) en categoría Benjamín logró la décima posición de 140 participantes.

"Desde el Club Cronos queremos felicitar a todos los participantes por su compromiso, esfuerzo y nivel demostrado durante el campeonato. Extendemos también nuestra enhorabuena a todas las gimnastas murcianas y a los clubes de la Región que formaron parte de esta edición, por representar con orgullo y excelencia a la gimnasia rítmica murciana en el ámbito nacional", expresan desde la institución.

Entrevista con los protagonistas del éxito: Amelia y Víctor El testimonio de Amelia – Entrenadora del Club Cronos ¿Qué ha significado esta medalla de bronce para ti como entrenadora y para el club?

Ha sido muy emocionante. Esta medalla representa muchos meses de trabajo. Para mí ha sido muy especial porque es mi primera medalla nacional como técnico, y detrás hay mucha preparación. Tengo la suerte de estar rodeada de grandes profesionales que me inspiran y me ayudan a crecer en este deporte, y he intentado dar siempre lo mejor a cada gimnasta.

Para el Club Cronos, este logro es un orgullo y una recompensa al compromiso que tenemos con todos nuestros deportistas, promoviendo una gimnasia donde todos puedan participar en igualdad de condiciones.

¿Qué destacarías del ejercicio de Víctor?

Ha sido su mejor ejecución de la temporada. Destacó especialmente su elegancia y seguridad en el tapiz. Salió a darlo todo.

¿Qué mensaje te gustaría trasladar a otros chicos que quieran practicar gimnasia rítmica?

Que no tengan miedo, que esta también es su disciplina. La rítmica necesita referentes masculinos y chicos con pasión. Con trabajo y constancia, pueden llegar tan lejos como se propongan.

Declaraciones de Víctor Bernardeau – Gimnasta del Club Cronos Víctor, enhorabuena por esta medalla, ¿cómo te sentiste al saber que habías quedado tercero de España?

Me sentí muy feliz porque he entrenado mucho para este momento. Fue mi sueño hecho realidad. De pequeño veía vídeos de las competiciones y me decía: “ahí tienes que estar tú”. Durante mi ejercicio estuve tranquilo, concentrado y disfrutando cada movimiento. El nerviosismo vino después, mientras iban saliendo las puntuaciones de todos los gimnastas.

Ver que me mantenía en posiciones de podio me hacía estar cada vez más expectante, hasta que finalmente se confirmó. No me lo podía creer, y lloré mucho. Fue una emoción enorme.

¿Qué ha sido lo más difícil de preparar este ejercicio?

Lo más difícil, todo. La preparación ha sido muy exigente, tanto física como mentalmente. Entreno 12 horas a la semana, y este ejercicio requería mucho en todos los aspectos: resistencia física, flexibilidad, coordinación, manejo de la pelota y repetición constante para perfeccionar cada detalle.

Mantener la expresión artística durante todo el ejercicio también es un reto. Pero, aunque ha sido duro, también ha sido lo que más he disfrutado.

¿Qué significa para ti representar al Club Cronos y a Murcia?

Es un honor. Estoy profundamente agradecido a mi entrenadora Amelia: la admiro mucho por su dedicación, por cómo me trata, por todo lo que me enseña y por creer siempre en mí. Le tengo un enorme aprecio y respeto. Quiero dar las gracias también a Clara, Rubén, Eme y a todo el Club Cronos porque forman parte de este logro. Sin su apoyo, este sueño no habría sido posible.

¿Hay alguien a quien te gustaría dedicar especialmente esta medalla?

Sí, sin duda a mis padres. Son quienes me llevan a los entrenamientos, los que me animan cuando un ejercicio no me sale o cuando salgo de un entrenamiento decepcionado, los que están a mi lado en los momentos difíciles y celebran conmigo cada avance. Me apoyan incondicionalmente, pero también me ayudan a ver cada situación con objetividad y realismo, tanto cuando las cosas van bien como cuando hay que mejorar.

También quiero compartir este logro con mi entrenadora, el equipo técnico y mis compañeras porque me han estado apoyando, motivando y ayudando a crecer y, sin ellos, este resultado no habría sido posible.

¿Cuáles son tus próximos retos?

Ahora empiezo a prepararme para la Copa de España, que se celebrará a finales de año. Competiré con un nuevo aparato: la cuerda, así que estoy muy ilusionado. Sé que va a requerir mucho trabajo, pero también muchas ganas de seguir creciendo y disfrutando de la gimnasia.