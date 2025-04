´Els quatre pètals de la rosella´; un testimonio generacional sobre la memoria, el amor y la resiliencia.

Editorial Círculo Rojo publica la conmovedora novela de Maria Coma Viñas y Mònica Pérez i Coma, un relato tejido entre el pasado y el presente, entre una madre y una hija unidas por la literatura.

CÍRCULO ROJO.- En el vasto panorama de la literatura contemporánea, algunas obras destacan no solo por su calidad narrativa, sino también por la carga emocional que llevan consigo. Els quatre pètals de la rosella es una de esas joyas. Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta novela no solo nos sumerge en la historia de varias generaciones de mujeres en una colonia industrial catalana, sino que también se erige como un homenaje a la memoria, la resistencia y la voz de quienes nos precedieron.

El origen de este libro es tan fascinante como su contenido. Mònica Pérez i Coma encontró el manuscrito escrito por su madre, Maria Coma Viñas, apenas un día antes de su fallecimiento en 2017. Durante el primer año, se dedicó a leerlo y a asimilar su significado. Pronto comprendió que aquel manuscrito era más que un relato: era el último mensaje que le dejaría su madre, un legado que no podía quedar en el olvido. Así, tras un proceso de edición que se extendió por varios años, Mònica decidió que aquella historia merecía finalmente ver la luz y compartir con el mundo la sensibilidad y el talento de su madre.

El libro nos transporta a una colonia industrial del siglo XX y sigue la vida de cuatro mujeres cuyas experiencias reflejan la evolución de la sociedad y el papel de la mujer en ese contexto histórico. Sin embargo, lo que realmente distingue a esta obra es su trasfondo personal: el mismo proceso de escritura y publicación es, en sí mismo, una extensión de la temática del libro, un diálogo entre generaciones, un traspaso de aprendizajes y emociones.

Con una narrativa cercana y emotiva, Els quatre pètals de la rosella está dirigido especialmente a mujeres, madres e hijas, así como a quienes han vivido de cerca el cáncer. También atraerá a los amantes de la historia y a quienes buscan un relato sobre la lucha, el legado y la importancia de recordar de dónde venimos. La novela aborda temas como la historia de las colonias textiles, la evolución de las estructuras familiares, la Guerra Civil Española y el exilio, elementos que enriquecen el relato y lo convierten en el testimonio de una época.

En un mundo donde la prisa nos hace olvidar nuestras raíces, este libro es una invitación a detenernos, a escuchar las voces del pasado y a comprender que, muchas veces, la historia de nuestras bisabuelas, abuelas y madres es también la nuestra. Els quatre pètals de la rosella no es solo una novela; es una carta de amor entre una madre y su hija, un testimonio de la vida y de la muerte, de la pérdida y del reencuentro.