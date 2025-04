Golf, salud y cocina de autor; El Encín se convierte en el nuevo epicentro del turismo saludable en Madri

Ubicado a escasos minutos de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, El Encín Golf Hotel no es solo un campo de golf, ni un hotel con encanto. Es un espacio en el que deporte, naturaleza, gastronomía y bienestar se dan la mano para ofrecer una experiencia integral que va mucho más allá del ocio convencional. En un contexto en el que cada vez más personas buscan calidad de vida, longevidad y salud emocional, El Encín emerge como un oasis para quienes desean parar el ritmo, respirar y reconectar con lo esencial.

Vivir más y mejor: el nuevo lujo del siglo XXI La esperanza de vida en España se encuentra entre las más altas del mundo, y la Comunidad de Madrid se sitúa incluso por encima de la media nacional. En este entorno, el concepto de longevidad ha dejado de estar ligado únicamente a la medicina para convertirse en un estilo de vida. El llamado "slow life", popularizado por las culturas nórdicas y anglosajonas, encuentra su versión mediterránea en espacios como El Encín Golf Hotel.

"Deporte al aire libre, gastronomía saludable, naturaleza y descanso: en El Encín, el bienestar se convierte en un estilo de vida y no en un objetivo inalcanzable". Allí, el deporte no es una imposición, sino una forma de disfrutar del entorno. El golf, con su ritmo pausado y exigencia de concentración y precisión, se ha demostrado como una de las disciplinas deportivas más beneficiosas para mantener cuerpo y mente activos a cualquier edad. A esto se suman actividades complementarias como el senderismo por las zonas verdes del recinto, las sesiones de entrenamiento personalizadas y una oferta de bienestar que crece día a día.

Gastronomía saludable con raíces y creatividad El restaurante de El Encín Golf Hotel es uno de los pilares de su experiencia sensorial. Con una cocina vasco-mediterránea basada en el producto de proximidad, el respeto por la temporalidad y la fusión de tradiciones, el complejo ha logrado consolidar una oferta culinaria que va más allá del plato.

Entre sus especialidades destaca el premiado steak tartar sobre tuétano asado, acompañado de chips de patata violeta y boniato. Un plato que no solo ha seducido a los comensales, sino que ha sido reconocido en certámenes gastronómicos de la región. Pero más allá del protagonismo de este emblema de la casa, la propuesta culinaria de El Encín se construye día a día con menús equilibrados, opciones saludables y una selección cuidada de vinos y productos artesanos.

Hospitalidad y deporte en un mismo ADN Con más de 100 hectáreas de superficie y una arquitectura que respeta el entorno, El Encín Golf & Hotel cuenta con un hotel de 39 habitaciones diseñadas para la tranquilidad. Grandes ventanales, vistas al campo de golf, camas premium y espacios para el descanso. A ello se suma una zona de eventos, salones para reuniones, gimnasio, piscina de temporada y espacios para la celebración de bodas o eventos corporativos.

La instalación está diseñada para acoger desde el visitante ocasional hasta el cliente recurrente que busca en el deporte una vía para el autocuidado. La flexibilidad de su oferta y la posibilidad de combinar estancias con paquetes deportivos o gastronómicos lo convierte en una opción ideal para quienes quieren una escapada saludable sin renunciar al confort.

Naturaleza, silencio y equilibrio Una de las claves del éxito de El Encín está en su ubicación. Aunque se encuentra a pocos minutos de Madrid, su entorno natural le confiere una sensación de retiro. Rodeado de vegetación autóctona y con vistas amplias al horizonte, el campo de golf se funde con el paisaje. No es raro ver grupos de aves cruzando el cielo o corredores aprovechando los senderos para activar cuerpo y mente.

Este ambiente sereno es ideal para desconectar del estrés urbano y reconectar con el ritmo natural de las cosas. Una filosofía que encaja con los nuevos modelos de bienestar que apuestan por la salud holística: actividad física moderada, alimentación consciente, descanso profundo y entornos estimulantes.

Un espacio para todos los ciclos vitales Lejos de ser un espacio exclusivo para un perfil concreto, El Encín ha sabido adaptarse a las nuevas realidades demográficas y sociales. Personas mayores que buscan mantenerse activas, parejas que quieren un fin de semana de desconexión saludable, empresas que organizan jornadas de team building, familias que celebran eventos en plena naturaleza...

Este carácter inclusivo y versátil ha sido una de las claves de su consolidación. El equipo directivo lo tiene claro: "El golf puede parecer un deporte minoritario, pero en realidad es una forma de vida abierta a todo el mundo. Lo importante es moverse, respirar aire puro y disfrutar del proceso".

Un modelo de futuro con raíces en el presente El Encín no solo representa una propuesta singular dentro del panorama deportivo de Madrid, sino que encarna una filosofía que gana adeptos en todo el mundo. En un momento en que la salud, el bienestar mental y la sostenibilidad están en el centro del debate social, espacios como este ofrecen respuestas reales, tangibles y sostenibles.

Más allá del deporte, más allá de la hostelería, El Encín Golf & Hotel es una experiencia. Una forma de entender la vida, el tiempo y el cuidado personal. Una propuesta pensada para quienes quieren vivir más, pero sobre todo vivir mejor.