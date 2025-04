La lista de 'The World's 100 Best Clubs' 2025 se dará a conocer el día 19 de noviembre durante la 10ª Gala de los Golden Moon Awards

Complace informar que, una vez cerrada la fase de nominaciones a la edición de este año de la lista de "The World's 100 Best Clubs" y que anualmente hace pública la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), un total de 545 discotecas de 73 países están nominados a acceder a esta prestigiosa lista de las 100 mejores discotecas del mundo, estableciéndose con ello un número récord de candidatos a acceder a la misma, ya que, en la edición de 2024, fueron 420 las discotecas nominadas.

Por lo que a países con mayor número de nominados se refiere, Estados Unidos y España son los países que más discotecas nominadas aportan con 85 y 81 respectivamente, seguidos de Reino Unido con 45, Australia con 25, Colombia con 24, Italia con 22, Canadá con 20 y Japón con 15

Y en concreto, por lo que a España se refiere, Catalunya se posiciona como la comunidad autónoma con más locales nominados (23), seguida de las Islas Baleares (18). A continuación les siguen Andalucía (15), Comunidad de Madrid (10), Comunidad Valenciana (7), Islas Canarias (4) y Euskadi (2). Además, las comunidades de Murcia y Galicia cuentan con un local nominado cada una de ellas.

Por lo que a destinos de España nos ocupa, Ibiza lidera dicha clasificación con 17 locales nominados, seguida de Barcelona y Marbella con 11 nominados cada una de ellas, siendo que estos tres destinos se encuentran dentro del Top 5 de destinos con más locales nominados a nivel mundial. A continuación, le siguen Madrid con 10, Lloret de Mar con 4, Valencia con 3 y Platja d'Aro con 2. Otros destinos con un local nominado en cada uno de ellos están A Coruña, Alicante, Almería, Badalona, Barberà del Vallés, Benidorm, Calella, Denia, Granada, Lleida, Málaga, Mallorca, Mataró, Murcia, Salou, San Sebastián, Sevilla y Torrevieja.

Todos los locales nominados a acceder la lista de The World's 100 Best Clubs 2025 estan siendo desvelados por países desde el pasado día 1 de abril en la cuenta de Instagram de la International Nightlife Association y seguirán siendo desvelados hasta el día 14 de abril, un día antes del comienzo de la fase de votación popular.

La fase de votación popular comenzará el próximo día 15 de abril Una vez hayan sido desvelados todos los locales nominados a acceder a la lista, el día 15 de abril, comenzará la votación popular, la cual se extenderá hasta el día 31 de octubre. Durante este tiempo, cualquier persona tendrá la oportunidad de votar por su local favorito a través de la web de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (nightlifeinternational.org) a través de la cual, se podrá votar a cualquiera de los 545 locales nominados. La plataforma aceptará un solo voto por persona o IP y el objetivo de la Asociación Internacional es alcanzar la cifra de un millón de votos en total.

El voto popular on-line representará el 50% de la votación final. El 50% restante será determinado por un jurado profesional compuesto por expertos de diferentes países que evaluarán, entre otros aspectos, la evolución de los locales durante este año 2025, incluida su programación artística e inversión en la misma, las medidas de seguridad implementadas para proteger a clientes y empleados, servicios VIP, funcionamiento y gestión de las reservas online, calidad acústica, insonorización, sonorización y confort, calidad del servicio y atención al cliente, premios y reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos, distintivos de calidad implementados, presencia y reputación en redes sociales, implementación del sistema MRT y nivel de compromiso del local con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

La lista de The World's 100 Best Clubs se hará pública el día 19 de noviembre La esperada lista de "The World's 100 Best Clubs" 2025 se dará a conocer el día 19 de noviembre de este año durante la 10ª gala de los "Golden Moon Awards” que se celebrará conjuntamente con el 10º Congreso Internacional de Ocio Nocturno y que este año coincidriá con el 5ª Congreso Nacional de Ocio Nocturno (CNON), impulsado por la patronal estatal del ocio nocturno SPAIN NIGHTLIFE.

Cabe recordar que el pasado año, ni el Congreso Nacional de Ocio Nocturno (CNON) ni el Congreso Internacional de Ocio Nocturno se pudieron celebrar, ya que fueron suspendidos debido a la DANA, ya que los eventos debían de celebrarse en Valencia, por lo que los ganadores de los Golden Moon Awards y los 100 locales que accedieron a la lista de The World's 100 Best Clubs 2024 fueron anunciados a través de las redes sociales de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno.

En cuanto al lugar de celebración de los eventos de este año y del lanzamiento de la lista de The World's 100 Best Clubs 2025, este será anunciado el próximo día 1 de junio, por lo que se les mantendrá oportunamente informados.