Carolina González, ponente oficial de la gala de liderazgo multigeneracional más grande del mundo

Carolina Gonzalez Poza, Business Leader de Claire Joster | People first, ha sido elegida Top Human Leader en la edición 2025 de la mayor gala de liderazgo multigeneracional del mundo.

Carolina es graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico por ESIC, formación que consolida su expertise en el ámbito digital.

Con más de 10 años de experiencia en el sector del Executive Search, Carolina ha desarrollado su carrera en proyectos de transformación tecnológica, destacando por su capacidad de adaptación a entornos dinámicos y desafiantes. A lo largo de su trayectoria, ha liderado equipos multidisciplinares con un fuerte enfoque en la calidad y la excelencia, gestionando proyectos ad hoc para clientes de diversos sectores.

Especializada en la selección de perfiles directivos y con alta especialización en IT & Digital, actualmente lidera el equipo de búsquedas estratégicas y directivas en Claire Joster, donde aporta una visión humanista y estratégica en la identificación y atracción del mejor talento.

Carolina se une a los ya seleccionados Javier Vidaurreta Herrera, People Partner de KPMG Javier Ondarra, CEO de IS2COACH - Coaching co-activo y liderazgo, José de la Uz Pardos, Alcalde de Las Rozas y Presidente de Las Rozas Innova, Miguel Ángel Pérez Laguna, Director general de comunicación de Mainjobs y creador de la gala, Norman Devaux, CEO de Lumapps y muchas más personalidades TOPS que van a ser anunciadas desde la web oficial.

La novena edición de Top Human Leaders se celebrará el 27 de noviembre de 2025 en el emblemático Teatro Capitol de Madrid. Este evento se ha consolidado como una plataforma que destaca la importancia del talento sin importar la edad, promoviendo nuevos referentes de todas las generaciones. Reconocido internacionalmente, ha obtenido el premio al Mejor Evento Profesional en los Iberian Festival Awards , gracias a su innovación, creatividad y contribución significativa a visibilizar a los nuevos líderes empresariales.

Las empresas interesadas en convertirse en patrocinadoras de Top Human Leaders 2025 tienen la oportunidad de nominar a sus propios ponentes para el evento. Estos candidatos son sometidos a un riguroso proceso de selección que evalúa su capacidad de inspiración y transformación en su ámbito profesional.

Una vez aceptados, los ponentes disfrutan de beneficios exclusivos, incluyendo una difusión continua durante todo un año, alcanzando más de 10 millones de impactos y llegando a más de 100.000 empresas a través de medios y redes sociales.

“Top Human Leaders no es solo una gala, es un movimiento para visibilizar una nueva forma de liderar" Miguel Ángel Pérez Laguna, creador del evento y Director General de Comunicación del grupo Mainjobs, destaca la misión de la gala: “No buscamos discursos perfectos, buscamos historias que transformen. Por eso trabajamos con cada ponente durante semanas, incluso meses, para construir algo que realmente llegue al corazón de quienes lo escuchan”.

Miguel Ángel, galardonado hasta en ocho ocasiones como comunicador y directivo, es conocido por su estilo emocional, cercano y disruptivo, lo que influye en la realización de una gala donde unas mil personas esperan sentir inspiración a través de la vida real, las ideas, la pasión y la visión de los Top Human Leaders elegidos en cada edición.

27 de noviembre de 2025

Gran Teatro Capitol, Gran vía 41, Madrid

19:30-21:30

Venta de entradas anticipadas próximamente desde Grupo Smedia, El Corte Inglés y la web oficial

Producido por la iniciativa internacional Humanos en la Oficina