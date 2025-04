Semana Santa en Terras de Trás-os-Montes; Vivir la autenticidad del norte de Portugal a un paso de España

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Terras de Trás-os-Montes se convierte en un destino ideal para una escapada diferente, auténtica y llena de encanto. Ubicada a tan solo 400 km de Madrid y fácilmente accesible por la autopista A4 (Porto-Bragança) o desde Zamora (a solo una hora en coche), esta región del noreste de Portugal invita a descubrir un impresionante patrimonio cultural, natural y gastronómico.

Una Semana Santa llena de tradición La Semana Santa en esta región portuguesa se vive intensamente con celebraciones tradicionales y eventos culturales que evocan siglos de historia y espiritualidad. Municipios como Bragança, con su majestuoso castillo medieval, el singular museo del Abade de Baçal y encantadoras calles empedradas, o Miranda do Douro, con sus tradiciones únicas, el río Duero y las vistas impresionantes desde el Parque Natural del Douro Internacional, ofrecen experiencias inolvidables.

El destino interior con más fiestas de invierno y tradiciones ancestrales Esta región destaca especialmente por sus numerosas festividades de invierno, incluyendo eventos emblemáticos como el Entrudo Chocalheiro en Podence, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Este carnaval, famoso por los coloridos "Caretos" – personajes que representan rituales ancestrales con máscaras vibrantes y cascabeles – convierte a Podence en la aldea más animada y colorida de Portugal durante varios días de celebraciones únicas.

Naturaleza y patrimonio en perfecta armonía Descubre parques naturales como Montesinho, con flora y fauna únicas, o el Parque Natural Regional del Valle del Tua, famoso por sus paisajes excepcionales. No te pierdas el Geopark Terras de Cavaleiros, reconocido por la UNESCO, la Albufeira do Azibo con sus playas fluviales galardonadas con bandera azul, y los impresionantes Lagos del Río Sabor, un tesoro natural formado tras la construcción de la presa de Bajo Sabor.

Gastronomía transmontana: sabores auténticos La gastronomía local destaca por su riqueza y variedad. Sus embutidos ahumados elaborados con cerdo bísaro conviven con la deliciosa ternera mirandesa, ambas razas autóctonas de esta región. Uno de sus productos estrella es la famosa Alheira de Mirandela (IGP), embutido ahumado reconocido como una de las 7 Maravillas de la Gastronomía Portuguesa. Otros productos típicos son la original "Chouriça Doce" y panes especiales como el folar, elaborados por una panadera premiada internacionalmente. Las castañas también son protagonistas, especialmente en Bragança, donde se ofrecen productos desde cerveza artesanal hasta dulces típicos en un museo dedicado exclusivamente a este fruto. Además, Mirandela acoge el sorprendente Museo de la Aceituna y del Aceite, que refleja siglos de tradición en la producción de un aceite de oliva excepcional.

Bienestar y descanso en plena naturaleza En Vimioso se encuentran las famosas Termas da Terronha, situadas junto al río Angueira. Reconocidas desde hace generaciones por sus aguas curativas, estas termas ofrecen tratamientos novedosos para aliviar dolencias musculoesqueléticas, respiratorias y dermatológicas. El complejo termal combina bienestar y salud en un entorno auténtico y relajante, perfecto para disfrutar del descanso que mereces.

Organizar la escapada ideal Si se está pensando en visitarlo esta Semana Santa o en una escapada corta, se puede organizar un viaje a medida entrando en la web terrasdetrasosmontes.pt. Allí se encontrarán sugerencias y se podrá contactar directamente para personalizar la experiencia según los gustos y preferencias.

Descubrir Terras de Trás-os-Montes, donde cada viaje es una experiencia única y cada rincón una nueva historia por contar.