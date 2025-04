Tener un perro. Un regalo emocional con costes invisibles

El lado menos visible de compartir vida con un perro

Un reciente estudio publicado en Scientific Reports ha puesto el foco en una cuestión que rara vez se aborda con claridad: los costes emocionales y prácticos que implica tener un perro. A pesar de la creciente percepción de que convivir con un perro mejora la salud física y mental, los datos revelan una realidad más compleja.

El trabajo, realizado con una muestra de 246 personas que viven con perros, muestra que si bien la mayoría valora positivamente la relación, también existen tensiones, desafíos y sacrificios que afectan directamente al bienestar humano. La vida con un perro no siempre es un camino de rosas: el 95% los participantes señaló los gastos veterinarios y de salud como una carga importante, mientras que un número significativo expresó dificultades emocionales al enfrentarse a problemas de comportamiento o al envejecimiento del animal.

Cuando el vínculo se complica: ansiedad por separación en perros Uno de los aspectos mencionados en el estudio son las conductas problemáticas que surgen cuando el perro se queda solo. Entre ellas, la ansiedad por separación destaca por su impacto emocional en ambas partes. Ladridos, destrozos o vocalizaciones constantes no solo reflejan el sufrimiento del perro, sino que también generan estrés en su entorno, alimentando un ciclo difícil de romper.

La ansiedad por separación en perros no es simplemente una "mala conducta". Se trata de una respuesta emocional intensa ante la soledad, comparable a un ataque de pánico. Tal como muestran diversas investigaciones y la experiencia de profesionales especializados, muchos de los conflictos humanos en la convivencia con perros surgen precisamente por no saber identificar ni abordar este tipo de problema emocional canino.

La propuesta de CANMIGOS frente a la ansiedad por separación Trabajando con familias y perros de toda España, el equipo de CANMIGOS ha desarrollado un enfoque centrado en el bienestar emocional del perro y de su familia. El Método DAPS®, basado en la desensibilización progresiva, ofrece una solución efectiva para aquellos casos en los que la soledad desencadena una verdadera crisis emocional en el perro.

Este método ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades particulares de cada caso, y se aleja de enfoques tradicionales que ignoran la raíz emocional del problema. Trabajando en sesiones personalizadas y sin el uso de castigos ni herramientas aversivas, el equipo de educadores caninos de CANMIGOS acompaña a las familias en un proceso respetuoso y basado en la evidencia.

Para saber más sobre qué es exactamente la ansiedad por separación en perros y cómo puede manifestarse, se puede visitar la página informativa sobre la APS de CANMIGOS.

Y para conocer los detalles del programa DAPS® y su modo de trabajo se pueden encontrar los detalles en la propia página del Método DAPS®.

Comprender antes de convivir Este tipo de estudios invitan a reflexionar más allá del entusiasmo inicial que suele acompañar la adopción de un perro. Entender que la relación con un perro conlleva también responsabilidades emocionales, económicas y logísticas puede evitar frustraciones y garantizar una convivencia más armoniosa y empática.

En un contexto donde la salud mental y el bienestar familiar están más presentes que nunca en la conversación social, abordar con rigor problemas como la ansiedad por separación se convierte en una necesidad. CANMIGOS ofrece una propuesta profesional y empática que ha ayudado ya a cientos de familias a mejorar su calidad de vida y la de sus perros.