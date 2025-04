'Esto no es una cocina'; Grupo COECO reinterpreta el espacio culinario en Casa Decor 2025

COECO, en colaboración con el estudio de arquitectura López y Tena (LYTA), presenta en Casa Decor 2025 un espacio que trasciende el concepto tradicional de cocina. Bajo el lema “Esto no es una cocina”, esta propuesta explora la relación entre materia, emoción y funcionalidad, convirtiendo la cocina en un escenario de experiencias donde la luz, los materiales nobles y la innovación se fusionan en una vivencia sensorial única.

El espacio se transforma a lo largo del día, adaptándose a distintos momentos de la vida cotidiana. Desde un rincón de desayuno oculto hasta una zona de tardeo y un sofisticado cabinet bar, cada elemento ha sido diseñado para enriquecer la experiencia del usuario. La madera, la piedra y el metal se presentan en su forma más pura, con un enfoque en la sostenibilidad y la artesanía de calidad.

Inspirado en Magritte, en su famosa obra, "Esto no es una pipa" el proyecto invita a reflexionar sobre la autenticidad en la era digital, reivindicando la materialidad frente a la virtualidad. “El espacio de COECO en Casa Decor 2025 no es solo un lugar, sino la manifestación de cómo lo vivimos y lo sentimos. Cada material, cada reflejo y cada instante nos recuerdan que la verdadera belleza está en la experiencia de habitarlo. En este proyecto, la cocina trasciende su función tradicional para convertirse en un escenario de emociones, donde la luz, la materia y el diseño dialogan con la vida cotidiana, enriqueciendo cada momento. Más que una cocina, es una nueva forma de entender el hogar", señala Penélope Tena, Socio Arquitecto de LYTA.

Sobre COECO

Grupo COECO fabrican y distribuyen mobiliario de cocina desde 1968, con más de 100.000 cocinas instaladas. Se distinguen por su calidad, utilizando tecnología alemana Röhel y ofreciendo 30 años de garantía en muebles y herrajes. Cuentan con fábrica de 10.000 m² en Coslada, y con un equipo técnico especializado compuesto por más de 50 personas. Al contar con producción propia, garantizan un servicio integral, adaptándose a las necesidades y diseño de cada cliente instalando en la actualidad más de 80 cocinas al mes.

Autor fotografía Lupe Clemente