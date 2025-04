Dos empresas del Grupo Hack by Security compiten en los Open Awards 2025 por su excelencia en innovación tecnológica

La innovación tecnológica vinculada a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial consolida su papel en la transformación digital de empresas y organizaciones. En este contexto, el Grupo Hack by Security ha situado dos de sus marcas en la séptima edición de los Open Awards, los premios otorgados por OpenExpo Europe.

Se trata de HackIA y HBS Hacking Academy, candidatas oficiales en las categorías de Inteligencia Artificial y Formación. Este reconocimiento refuerza la proyección de un grupo empresarial especializado en soluciones tecnológicas que integran ciberseguridad, automatización y capacitación profesional en un ecosistema en constante evolución.

HackIA, inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial HackIA, empresa del Grupo Hack by Security, ha sido nominada en la categoría de Inteligencia Artificial de los Open Awards 2025 por su contribución al desarrollo de tecnologías aplicadas a la automatización de procesos y la optimización de recursos. La compañía combina soluciones basadas en IA con una metodología propia orientada a multiplicar la productividad y reducir tareas de escaso valor añadido.

Entre sus principales líneas de actuación destacan los servicios de ConsultorIA, formación aplicada a inteligencia artificial, automatización de tareas repetitivas y desarrollo de software a medida. Esta última área permite adaptar sistemas inteligentes a los flujos de trabajo existentes, favoreciendo una integración fluida con las tecnologías ya implantadas.

Además, HackIA ofrece programas formativos específicos en IA diseñados para distintos sectores, sin necesidad de estudios previos sobre procesos internos. Con una aproximación práctica y accesible, esta compañía propone un modelo de adopción tecnológica en el que la persona mantiene el control de la herramienta.

Esta visión ha sido clave para su nominación en una de las categorías más representativas de los premios tecnológicos del año.

HBS Academy, formación técnica en ciberseguridad Por su parte, HBS Academy, también perteneciente al Grupo Hack by Security, ha sido seleccionada como finalista en la categoría de Formación de los Open Awards 2025. Esta academia digital ofrece un catálogo de cursos especializados en ciberseguridad, hacking ético y análisis forense, destinados tanto a profesionales como a perfiles en iniciación.

El enfoque pedagógico de la academia se basa en una metodología práctica, sustentada en la experiencia de un equipo docente con trayectoria en el sector. La oferta formativa abarca desde cursos introductorios hasta másteres de nivel experto, con contenidos sobre ciberinteligencia, normativa cloud, explotación y análisis de malware. La plataforma permite el acceso gratuito a los primeros módulos de algunos cursos.

Entre sus programas más destacados se encuentran CIAD, CCGPT, COSINT y CAIFOR, diseñados para distintos niveles de especialización dentro del ámbito de la ciberseguridad.

Impulso al reconocimiento del talento tecnológico La nominación de HackIA y HBS Academy en los Open Awards 2025 pone de relieve el dinamismo del Grupo Hack by Security, que refuerza así su presencia en uno de los eventos tecnológicos más relevantes del panorama nacional. Durante abril se encuentra abierto el periodo de votación popular, por lo que es posible votar a HackIA en la categoría de Inteligencia Artificial y a HBS Academy en la de Formación hasta el 30 de abril.

La gala de entrega se celebrará el 8 de mayo en el marco de OpenExpo Europe, con presentación pública de los proyectos finalistas.