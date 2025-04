El Grupo Ska revelación de 2025; SKABUM

Estilo y talento infantil al más puro estilo Madness

Este sábado 29 de marzo, el Salón Sociocultural de Martín de la Jara se convirtió en el epicentro del ritmo, la energía y la fiesta con una nueva edición del Festival Jara Rock 2025. Un cartel de lujo, organización impecable y un público entregado hicieron de esta noche una verdadera celebración de la música en directo.

Entre guitarras potentes, letras combativas y mucho baile, una banda cambió las reglas del juego: SKABUM, la revelación del festival, puso a todo el mundo a bailar con su ska infeccioso y una puesta en escena que quedará en la memoria colectiva de este pueblo… y más allá.

SKABUM: Un viaje intergaláctico skatalítico que nadie vio venir Cuando arrancaron con una introducción de un viaje intergaláctico skatalítico, el público se acercó curioso… y en segundos, el salón se transformó en otra dimensión:

De las luces, el humo y los sonidos espaciales emergieron niños y niñas de entre 8 y 11 años, armados con instrumentos, actitud y una estética absolutamente deslumbrante: un outfit con cuadros naranjas y negros al más puro estilo ska londinense, elegancia ska y energía 100% Madness.

Y ahí estaban ellas: Isabella, India y Martina, las tres cantantes que lideraron el asalto skatalítico con una mezcla perfecta de carisma, armonías vocales, fuerza y alegría. India, además, sopló con maestría su saxofón como si llevara años en los escenarios, mientras Martina desató una tormenta con su keytar que, en sus manos, se transformaba en un trombón de vara futurista.

El motor de toda esta nave: Jean León, un baterista imparable, preciso y explosivo. A su lado, Pablo, que manejó la guitarra con soltura y estilo, y Einar, el bajista que sostuvo con solidez cada tema con una línea rítmica impecable.

Como si todo eso fuera poco, en algunos temas se unió a la banda el increíble David García, baterista de la reconocida banda juvenil Los Crackids, aportando aún más fuerza y dinamismo a un show que ya estaba por las nubes. Una colaboración inesperada que sumó calidad y emoción a la actuación.

El ska de SKABUM no era solo bailable, era contagioso. Parecía una banda sacada de un documental de la escena two tone inglesa, pero con el sabor fresco y único de una generación nueva que ya viene pisando fuerte.

Formados en la reconocida escuela de música Rock Factory, estos pequeños músicos demostraron que el ska no solo sigue vivo: está en buenas manos. Su repertorio hizo bailar a mayores, pequeños y a todo el que tuviera un corazón con pulso.

El resto del cartel: potencia, talento y cierre legendario El festival comenzó con Carmelita Dinamita encendiendo motores con fuerza.

Tras el huracán SKABUM, les tocó a Iron Roses, que calentaron aún más el ambiente con una actuación vibrante, a continuación subieron al escenario El Clan del Sur y Molestando a los Vecinos, que mantuvieron el ritmo alto y el ambiente encendido.

El broche de oro fue para los legendarios Boikot, auténticos titanes del ska punk combativo nacional, que ofrecieron un show de altísima calidad, demostrando por qué son un referente en la escena estatal.

Un Jara Rock para el recuerdo La organización del festival Jara Rock 2025 fue impecable: puntualidad, buen sonido, ambiente familiar y una barra que mantuvo a todo el mundo bien alimentado y con ganas de seguir bailando. El Salón Sociocultural estaba abarrotado de gente entregada, creando una atmósfera de pura celebración musical.

Pero si hay una banda que se llevó el aplauso sorpresa, la emoción del público y los móviles grabando sin parar, esa fue SKABUM.

El futuro del ska está aquí Lo de SKABUM no es un simple debut: es una declaración de intenciones. Con estilo, talento, energía y una imagen arrolladora, estos pequeños grandes músicos dejaron claro que el ska tiene relevo generacional… y viene vestido de cuadros naranjas y negros.

Recordar este nombre: SKABUM.

Porque lo que comenzó como un viaje skatalítico… podría convertirse en una gira imparable.