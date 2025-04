Un Master para liderar la innovación en las empresas

Vivimos en un entorno competitivo caracterizado por el cambio. La tecnología está transformando la sociedad, la economía y los modelos de negocio. Por eso las empresas precisan profesionales que lideren esa transformación. Este es el objetivo del Master en Liderazgo para la Innovación (MLI) de ESEUNE Business School.

La espectacular progresión de tecnologías exponenciales (inteligencia artificial, Big Data, cloud computing, computación cuántica…) combinada con el talento y la creatividad del ser humano, está generando nuevas soluciones que transforman los negocios, la economía y la sociedad. La innovación en las empresas es más necesaria que nunca. El MLI de ESEUNE prepara profesionales para transformar los modelos de negocio y generar valor a través de la innovación exponencial (la innovación que combina el talento de las personas con el potencial transformador de las tecnologías exponenciales).

En las empresas, hemos pasado del Siglo de la Manufactura al Siglo de la Mentefactura. Ello supone que las herramientas de gestión tradicionales, concebidas para las organizaciones de la segunda revolución industrial, ya no sirven. Han de ser sustituidas por otras nuevas, sobre las cuales se trabaja a fondo en este Master, que enseña a los alumnos el camino para desplegar en una empresa una cultura orientada a la innovación.

Se desarrolla íntegramente online con la metodología presencialidad digital que incluye sesiones lectivas vía Zoom y, en base a un método eminentemente práctico, el alumno adquiere conocimientos de herramientas clave para innovar y potencia habilidades para liderar equipos de innovación. Muestra a las personas directivas cómo llevar a cabo una transición entre viejas y nuevas formas de trabajo dentro de una organización, para actuar como palanca de transformación de sus modelos de negocio.

En este contexto de aceleración del cambio en el que vivimos, ¿qué hacen las empresas para adaptarse? Desafortunadamente, muchas empresas actúan como si estos cambios no se estuvieran generando o su impacto se fuese a generar a medio o largo plazo. Hoy, en muchos sectores la creatividad brilla por su ausencia. Las empresas se copian unas a otras. Como resultado, el consumidor se encuentra ante una oferta de productos y servicios demasiado homogénea. Muchas empresas, para adaptarse y sobrevivir, han de abandonar la vieja idea que les lleva a competir en busca de la eficiencia; en lugar de intentar correr la misma carrera que los demás siendo el más rápido (ofrecer los precios más bajos, optimizar costes…), han de correr una carrera diferente: la del valor y la innovación. Utilizar la creatividad para reinventar sus modelos de negocio. El MLI de ESEUNE Business School prepara a los profesionales para asumir con éxito estos desafíos.

El Master enfatiza en las habilidades para liderar equipos de innovación, con especial énfasis en la gestión del talento. Despliega metodologías para resolver problemas de manera creativa. Analiza herramientas como el Design Thinking, Lean Startup, Customer Journey, UX, Neuromarketing, Mapas de Valor… Y muestra cómo desplegar un proyecto de innovación con la metodología BIM. Se dirige a profesionales de cualquier sector (industria, consumo, servicios…), ya que la innovación es transversal y necesaria para cualquier negocio. Como muestra, en anteriores ediciones de los Master de ESEUNE han participado profesionales que hoy trabajan desplegando proyectos de innovación en empresas como HP, Oracle, Dell, Philips, Sony, Ernst and Young, Carrefour, Microsoft, IBM, Samsung, Apple, Salesforce, Amazon, BMW, Mercedes, Volkswagen, 3M, Red Bull, L´Oreal, General Electrics, Zara, Red Bull, Telefónica, BBVA, etc. El profesorado está formado por profesionales que día a día trabajan la innovación en todo tipo de empresas, liderados por el director del Master, Enrique de la Rica, uno de los profesionales españoles más reputados en esta materia.

El MLI ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar un periodo lectivo de una semana en el ecosistema innovador más potente del mundo: Silicon Valley; con sesiones de trabajo en empresas como Netflix, Tesla, Google, Uber… Compartiendo experiencias con sus responsables de innovación.