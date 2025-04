´El largo camino a la cordura´; las enseñanzas eternas del Quijote, repensadas para nuestro tiempo.

CÍRCULO ROJO.-. En tiempos de ruido y prisa, un libro como El largo camino a la cordura nos invita a detenernos y volver a lo esencial. Antonio Burgos Guijarro, docente jubilado con una larga trayectoria en la reflexión humanista, ha tejido una obra que, más que una lectura, es un acto de rescate: el de las voces sabias de Don Quijote de la Mancha.

Fruto de años de maduración intelectual, esta obra nace de un respeto profundo por Cervantes y una necesidad urgente de volver a sus enseñanzas. “El Quijote es una voz autorizada para repensar nuestro tiempo”, afirma Burgos Guijarro. Y no exagera. El largo camino a la cordura no es solo una antología de citas: es un mapa del alma cervantina, con más de mil sentencias, reflexiones y refranes comentados y contextualizados con rigor y calidez.

Con un estilo accesible, pero profundamente culto, el autor construye un puente entre el lector contemporáneo —ya sea iniciado o novato en los caminos del Quijote— y la sabiduría que emana de sus páginas. La obra está especialmente pensada para estudiantes, investigadores, y cualquier lector curioso que desee aproximarse a los mensajes universales de la novela fundacional de nuestra literatura.

Desde la experiencia docente y una vida entregada a la palabra, Burgos Guijarro ha dado forma a un libro que no solo ilumina el texto cervantino, sino que dialoga con él, lo reactiva, lo pone a caminar por nuestras calles y preocupaciones actuales. En sus páginas, el lector encontrará temas tan vigentes como la justicia, la libertad, la amistad, el amor, la cordura y la locura, todos abordados con un enfoque que equilibra el análisis académico y la sensibilidad humanista.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Esta colaboración entre autor y editorial independiente refuerza un compromiso compartido: llevar al lector obras que no solo entretengan, sino que dejen huella.

Las opiniones recogidas entre los primeros lectores coinciden: El largo camino a la cordura no es solo una guía de lectura del Quijote. Es, también, un espejo donde mirarnos y, quizás, empezar a entendernos mejor. Porque en el fondo, como diría Cervantes, “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Y con libros como este, uno aprende a ver mejor.

SINOPSIS

─¿Qué hondo penar portas en tu alma,

Quijote? Abrumada tu figura

triste. ¿Ocultas en tu cara oscura

la huella dolorosa de tu dama?

Viviste entre encantos, amor y fama.

─Ya en los nidos de antaño, con cordura,

no hay pájaros hogaño, ni aventura

que enloquezca mi memoria en calma.

─¿Quién te causó, Quijote, tal dolor?

─Ya no es la más bella Dulcinea.

Perdí mi honor, en mi duelo perdido.

─Vuelve, Quijote, a enaltecer tu amor,

mira el mundo, contágiale tu idea,

henchida tu honra y tu valor henchido.