´No sé cómo decirte adiós´; cuando la despedida se convierte en un arte literario.

La primera novela de un autor novel irrumpe con fuerza emocional y belleza poética, bajo el sello de Editorial Círculo Rojo.

CÍRCULO ROJO.-Hay libros que se escriben con la cabeza, otros con el corazón, y algunos, como “No sé cómo decirte adiós”, con el alma entera. En esta ópera prima, el autor —hasta ahora desconocido en el mundo de la narrativa— se desnuda literariamente para entregar una historia cargada de emociones, sensibilidad y una voz propia que merece ser escuchada.

Nacido de una necesidad visceral de expresión ante una pérdida irreparable, esta obra se gestó en apenas quince días, pero su contenido refleja una vida entera de sentimientos contenidos. El autor, que hasta ahora solo había canalizado sus emociones en versos escritos en libretas, folios e incluso servilletas, ha transformado su dolor en belleza literaria.

En esta novela de ficción con alma autobiográfica, la trama se centra en una despedida imposible, una historia donde la vida y la muerte conversan encarnadas en dos personajes profundamente humanos. Cada página respira amor, respeto y una ternura desgarradora que no deja indiferente. El lector se encontrará con un relato donde cada palabra late, cada capítulo se convierte en un viaje y cada recuerdo se convierte en ancla emocional.

Esta obra no es solo para amantes del drama emocional o del lirismo narrativo. Es un canto para quienes se han sentido alguna vez “diferentes en un mundo de iguales”, para aquellos que buscan respuestas a sus porqués a través de la literatura, y para quienes han vivido el amor desde su lado más luminoso y más oscuro.

SINOPSIS

Hay despedidas que duelen en la piel y en el alma. No sé cómo decirte adiós es la historia de un amor que llegó para quedarse, aunque la vida tuviera otros planes. Desde la primera mirada hasta la última palabra, el protagonista nos lleva de la mano por su historia con ella: su «pintora de nubes». Juntos compartieron risas, viajes, sueños y miedos, hasta que el destino marcó el f inal antes de tiempo. Pero ¿cómo se dice adiós cuando el corazón no quiere soltar? Este libro habla de amor, duelo, memoria y de la búsqueda de sentido en la ausencia. Para quienes han amado sin medida y han tenido que aprender a vivir con la falta, esta novela muestra cómo el tiempo no borra lo que realmente importa y cómo cada recuerdo sigue latiendo en quien se queda. El protagonista reconstruye su historia a través de fragmentos de vida, entre momentos de felicidad y despedidas imposibles. Es un relato sincero que no pretende dar lecciones, solo compartir lo que significa perder y seguir adelante con lo que queda.

AUTOR

Hugo Luis Recio (Palencia, 1988). Su mente inquieta y, a la vez, serena lo impulsó de manera innata desde muy pequeño a indagar y descubrir el significado de todo aquello que acontecía a su alrededor y dentro de sí mismo. Una historia de vida llena de aprendizajes y autoconciencia del ser humano lo llevó a encontrar el verdadero sentir de aquello que en su mente retumbaba casi de manera inquietante: las palabras. Para él, las palabras están hechas de sensibilidad, algo que encuentra difícil, casi imposible, de expresar verbalmente.