My English House afianza su método a través de talleres y llega a más ciudades en 2025

My English House, la red de academias de inglés fundada por Carlos Barberá y Arturo Mateu, alcanza un nuevo hito en su trayectoria: más de 30 centros abiertos en toda España, y nuevos proyectos en marcha que confirman la consolidación de un modelo educativo único en el sector.

La clave del éxito de My English House ha sido su enfoque metodológico diferencial, basado en el sistema “learn by doing”: los alumnos aprenden inglés a través de la experiencia, mediante talleres temáticos totalmente dirigidos en inglés, como cocina, ciencia, teatro, arte o retos en equipo. Un entorno emocionalmente positivo, dinámico y diseñado para conectar lo lúdico con lo académico.

“Desde el principio tuvimos claro que los niños no aprenden inglés memorizando, sino viviéndolo. Por eso creamos un sistema donde el idioma es la herramienta para jugar, expresarse y descubrir el mundo”, explica Carlos Barberá, cofundador de la marca.

Desde los 12 meses hasta la certificación oficial En 2025, My English House ha ampliado su propuesta educativa con programas para edades más tempranas, iniciando el contacto con el idioma desde los 12 meses de edad. Así, los alumnos pueden comenzar su recorrido desde la etapa infantil, y avanzar progresivamente hasta los programas de certificación oficial en su adolescencia.

“Nos convertimos en compañeros de viaje de las familias. Acompañamos a los niños durante años, construyendo una relación cercana, de confianza y con resultados reales”, añade Arturo Mateu, también cofundador.

Un modelo de franquicia sólido, humano y en crecimiento Con más de 30 centros activos y ni un solo cierre desde su creación, My English House se ha posicionado como una opción educativa rentable, estable y con una fuerte implicación emocional. La marca ha apostado desde el inicio por una expansión controlada, priorizando la calidad educativa y la selección de perfiles comprometidos con el proyecto.

Cada franquiciado cuenta con el acompañamiento de un equipo multidisciplinar que cubre áreas como operaciones, diseño, formación pedagógica y marketing. La fidelización del alumnado, la diferenciación del método y el diseño atractivo de los centros hacen que la marca destaque entre las academias del sector.

Llega “My English House Studio”, el modelo para poblaciones más pequeñas Una de las grandes novedades de este año es el lanzamiento de My English House Studio, un nuevo formato más compacto y flexible, pensado para dar servicio a poblaciones de menor tamaño o zonas donde el modelo original no era viable.

Este nuevo concepto permite mantener intacta la esencia del método, adaptando la infraestructura y los recursos a un contexto más reducido, sin renunciar a la calidad ni a la experiencia educativa.

“Queremos que nuestra forma de enseñar llegue a más rincones, también a entornos rurales o semiurbanos. Studio nos permite hacerlo sin perder lo que nos hace únicos”, afirman los fundadores.

Proyección internacional y nuevos horizontes Aunque el foco principal sigue estando en seguir consolidando la marca en el territorio nacional, My English House avanza con paso firme en su proceso de internacionalización. Marruecos, Portugal y varios países de América Latina están en el radar de expansión, con contactos avanzados en varias ciudades.

La marca mantiene su compromiso de crecer con sentido, asegurando que cada nuevo centro sea un reflejo de sus valores: cercanía, innovación, experiencia y calidad.

Con una metodología propia, una comunidad en crecimiento y una visión educativa transformadora, My English House se afianza como una de las propuestas más sólidas, humanas y modernas del panorama educativo en España.

Con una metodología propia, una comunidad en crecimiento y una visión educativa transformadora, My English House se afianza como una de las propuestas más sólidas, humanas y modernas del panorama educativo en España.

Más información sobre su metodología, centros, franquicias y novedades en MYENGLISHHOUSEACADEMY.COM