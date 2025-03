The Botanical’s; ginebra y la esencia de la dolce vita

Si hay una bebida que encapsula el lujo, la sofisticación y el espíritu de la dolce vita, es sin duda The Botanical’s Premium London Dry Gin. Con una destilación artesanal impecable y un palmarés de premios internacionales, esta ginebra no solo conquista copas, sino que también define un estilo de vida. Ideal para la coctelería de alto nivel, The Botanical’s representa la excelencia en el mundo de los destilados premium.

The Botanical’s en la gran pantalla y en el mundo del lujo The Botanical’s ha llevado su exclusividad al mundo del cine, apareciendo en la película “Delfines de Plata”, donde refuerza su imagen de lujo y elegancia. Más allá de la gran pantalla, esta ginebra se ha convertido en un símbolo de distinción, presente en los espacios más selectos y en las experiencias más sofisticadas.

El arte de la destilación: un proceso excepcional La excelencia de The Botanical’s Premium London Dry Gin comienza en su meticuloso proceso de elaboración. Destilada en alambiques de cobre John Dore, considerados los "Rolls Royce" de la destilación, cada lote se somete a un control exhaustivo para garantizar la máxima calidad. Solo se utiliza la parte más pura de cada destilación, lo que resulta en una ginebra equilibrada y rica en matices.

Además, su cuidada selección de botánicos y su producción limitada aseguran un producto excepcional, ideal tanto para ser disfrutado solo con hielo como en cócteles sofisticados.

Premios que avalan su excelencia A lo largo de los años, The Botanical’s ha recibido prestigiosos galardones que consolidan su posición como una de las ginebras más reconocidas a nivel mundial:

Doble Oro 2024 en los China Wine & Spirits Awards (CWSA), reafirmando su calidad premium;

Oro en The Spirits Business Global Gin Master 2024, un reconocimiento a su destilación impecable;

Doble Oro en Europe Awards 2024, destacando su versatilidad y equilibrio;

Ginebra del Año en múltiples ediciones de los CWSA;

Medallas en la International Wine & Spirit Competition (IWSC), certificando su excelencia global.

Estos premios reflejan la dedicación en cada botella, así como posicionan a The Botanical’s como una ginebra imprescindible dentro del mundo de los destilados de alta gama.

La experiencia The Botanical’s Disponible a través de Hisumer, importador exclusivo de esta ginebra y de una amplia selección de destilados premium, The Botanical’s se posiciona como una referencia dentro del lujo líquido. Más que una bebida, es un símbolo de distinción que define la esencia de la dolce vita. Más detalles sobre el universo de lujo The Botanical’s se puede encontrar en la guía de gastronomía y servicios de lujo Impuls Guide.