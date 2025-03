´Mi salvavidas´; una historia real envuelta en ficción que emociona al lector hasta la última página.

CÍRCULO ROJO.- En tiempos de ficciones rápidas y personajes planos, aparece Mi salvavidas, la primera novela de Marta Beltrán Mora, como un soplo de aire fresco que no solo entretiene, sino que conecta con las emociones más profundas del lector. Publicada por la Editorial Círculo Rojo, esta obra no es solo una historia de amor, sino también una invitación a mirarse por dentro, a despedirse de lo que ya no somos y a reencontrarse con lo que de verdad importa.

Marta Beltrán Mora, formada en Administración y Dirección de Empresas, siempre ha tenido una sensibilidad especial para contar lo que muchas veces cuesta decir en voz alta. Ha tejido una narración sincera y actual desde una voz femenina con la que muchos lectores podrán sentirse identificados. Comenzó a escribir esta novela en 2020, durante el confinamiento, y tras un largo proceso de reencuentro con su obra, la culminó en 2024 con un final distinto al que había imaginado en un principio. El resultado: un desenlace más honesto, maduro y fiel a la evolución vital de su protagonista.

La historia está narrada por Luna Molina Romero, una joven madrileña de 29 años, que nos lleva de la mano por las luces y sombras de su vida: una vocación frustrada, el amor, la familia, las expectativas, los silencios… y ese viaje pendiente con su abuela a la Gruta Azul que se convierte en un punto de inflexión. Lo que comienza como unas vacaciones ilusionantes junto a su pareja termina siendo una aventura en solitario, cargada de revelaciones, encuentros inesperados y decisiones que marcan un antes y un después.

Mi salvavidas destaca por su tono cercano, por una escritura cargada de matices y por personajes que no son perfectos, pero sí profundamente humanos: con contradicciones, miedos, ilusiones y esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez. El lector no solo observa a Luna desde fuera, sino que camina con ella, la entiende, la acompaña y, en muchos casos, se ve reflejado. En palabras de su autora: "Si esta novela logra acompañar a alguien en un momento complicado, ya habré cumplido mi misión".

Y parece que lo está haciendo. Las opiniones de los primeros lectores coinciden en lo mismo: Mi salvavidas es una historia que emociona porque se siente real. Porque habla de lo que callamos, de lo que duele, pero también de lo que sana. De lo que cuesta dejar ir… y de lo que llega cuando por fin nos atrevemos a hacerlo.

SINOPSIS

Toda mi vida soñé con viajar a la Gruta Azul, ese lugar mágico que parecía sacado de un cuento, tan especial como el cuaderno donde anoté este deseo, lleno de estrellas y garabatos que solo yo entiendo. Lo que nunca imaginé es que ese viaje iba a cambiarme mucho más que de lugar. ¿Te ha pasado? ¿Esa sensación de tenerlo todo bajo control y, de repente, que el destino decida barajar las cartas a su manera?

Soy Luna, por cierto. Y si te estás preguntando quién me acompaña en esta aventura… bueno, no es quien imaginé cuando era niña, eso seguro.

El viaje comienza como el sueño de toda mi vida, pero pronto las piezas de mi mundo empiezan a moverse. Algunas desaparecen, otras cambian de forma, y unas cuantas, para mi sorpresa, regresan. Porque el pasado tiene esa manía de aparecer justo cuando crees haberlo dejado atrás, ¿verdad?

Así que dime: ¿qué harías si tu corazón y tu cabeza deciden tirar de ti en direcciones opuestas? ¿Si el amor aparece de formas que nunca imaginaste? ¿Y si tus sueños te piden una versión de ti que aún no conoces?

Prepárate para un viaje lleno de paisajes increíbles, emociones intensas y giros que te dejarán sin aliento. Te prometo risas, alguna que otra lágrima y una reflexión para el camino: el amor no es encontrar a alguien que te haga feliz, sino elegir a alguien con quien el caos de la vida tenga sentido.

¿Te animas a viajar conmigo?

AUTORA

Marta Beltrán nació, creció y sigue viviendo en Madrid, ciudad que casi la convierte en «gata» si no fuera por su ADN repartido entre Badajoz y Puertollano.

Durante el confinamiento, mientras el mundo parecía detenerse, Marta encontró refugio en la escritura. Lo que empezó como un pasatiempo terminó por convertirse en su salvavidas (spoiler: no es casualidad que así se llame su primera novela).

Cuando no está creando mundos en el papel, seguramente esté planeando su próximo viaje con su hermana, su compañera ideal para explorar nuevos destinos y coleccionar momentos inolvidables.

Mi salvavidas es su debut literario, una historia que nos recuerda que, aunque el mundo esté patas arriba, el caos puede ser el mejor lugar para encontrar el amor… o encontrarse a uno mismo. Con esta obra, Marta se lanza a compartir su rincón de sueños con aquellos que se atrevan a imaginar con ella.