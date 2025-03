Esta es la lista de agencias de redes sociales mejor posicionadas en Barcelona, según datos de los premios de Marketing4Ecommerce y el Col·legi de Marketing de Catalunya, basado en clientes, trabajadores, inversión y experiencia.

En la era digital, una sólida estrategia de social media se ha vuelto un pilar fundamental para el éxito empresarial. Barcelona (Catalunya) se ha posicionado como un destacado hub de marketing digital, donde las redes sociales son claves para la visibilidad y crecimiento de las marcas. En España, más del 80% la población utiliza redes sociales, y las empresas las aprovechan para conectar con su público, ampliar su alcance y fortalecer su reputación online. Tendencias como el vídeo corto en plataformas (Instagram Reels, TikTok) y el marketing de influencers demuestran la importancia de contar con expertos que dominen este panorama dinámico.

Ante esta realidad, contratar una agencia especializada en marketing digital y socialmedia puede marcar la diferencia. Las mejores agencias no solo crean contenido de calidad, sino que analizan datos, monitorean conversaciones en tiempo real y ajustan estrategias para maximizar resultados. A continuación, las mejores agencias de social media en Barcelona, reconocidas por su experiencia, creatividad y logros en el ámbito digital.

Karmina – Agencia de Marketing Digital 360º en Barcelona Karmina es una agencia de marketing digital 360º con sede en Barcelona, especializada en social media y contenido creativo. Fundada en 2015, ha crecido rápidamente gracias a su enfoque innovador y a un equipo de expertos multidisciplinar. Ofrece servicios integrales: gestión de redes sociales, branding, diseño gráfico, producción audiovisual y consultoría estratégica, con énfasis en narrativas de marca auténticas que generan engagement real.

Un factor diferenciador de Karmina es su concepto “Content Host Club”, mediante el cual incorpora creadores de contenido dedicados a las marcas para impulsar su presencia en redes sociales. Además, ha sido pionera en aprovechar plataformas emergentes: implementa campañas de TikTok marketing para conectar a sus clientes con audiencias jóvenes. También destaca en marketing de influencers, colaborando con figuras relevantes de Barcelona y Catalunya para amplificar el alcance de las campañas. Tiene además herramientas propias para empresas B2B y una fuerte cartera de clientes en Linkedin.

Con un equipo de más de 30 profesionales gestionando decenas de proyectos simultáneamente, Karmina se ha consolidado como un referente local. Su enfoque en social listening (monitoreo activo de las conversaciones en línea) le permite ajustar tácticas en tiempo real. En definitiva, Karmina sobresale por su versatilidad, creatividad y orientación a resultados, motivo por el cual encabeza esta lista. Entre sus clientes destacan BTravel, Pans, Hofmann, Planeta, Omnium Cultural, Gencat o Ubisoft. Además, tiene una vertical dedicada a la gastronomía. Puedes conocer más en su página web oficial.

Elogia – Expertos en Social Commerce y Marketing Digital Elogia es una agencia de Barcelona con más de 20 años de trayectoria, especializada en social media y marketing digital enfocado en resultados. Se ha posicionado como referente en social commerce (ventas a través de redes sociales), trabajando para grandes marcas, lo cual evidencia su amplia experiencia en gestionar proyectos de gran envergadura.

Elogia combina la creatividad en contenidos con un fuerte respaldo analítico. Es socio oficial de plataformas líderes como Meta (Facebook, Instagram) y Google, accediendo a herramientas avanzadas para optimizar campañas. Sus estrategias en redes sociales se orientan a generar tráfico y conversiones hacia las webs o e-commerce de sus clientes, midiendo en tiempo real el desempeño para maximizar el ROI. Gracias a un equipo de “nativos digitales”, conocen las tendencias de cada plataforma y las aprovechan eficazmente: desde contenidos dinámicos en TikTok o YouTube, hasta campañas segmentadas en LinkedIn o Pinterest. Diversos sectores han visto crecer sus comunidades y ventas online de la mano de Elogia. Su adaptabilidad a los cambios y su sólida metodología la convierten en una opción segura para potenciar la presencia en redes sociales con un foco claro en el retorno de la inversión.

Creactivitat – Agencia Digital con Amplia Trayectoria Creactivitat es una agencia de comunicación digital ubicada en Barcelona, respaldada por casi tres décadas de experiencia (fundada en 1995). En la actualidad ofrece a sus clientes estrategias integrales que incluyen diseño web, marketing de contenidos, SEO/SEM y, por supuesto, gestión de redes sociales.

En el ámbito de social media, Creactivitat diseña planes a medida para empresas de todos los tamaños. Gestiona perfiles corporativos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, creando contenido de calidad adaptado a cada audiencia. Asimismo, incorpora el marketing de influencers con microinfluencers locales para aportar autenticidad y cercanía a las campañas cuando es pertinente. Una de sus grandes fortalezas es la integración de las redes sociales con otras acciones de marketing digital: integran las publicaciones con el SEO, el SEM y el diseño web, asegurando coherencia en la comunicación de la marca.

A lo largo de los años, Creactivitat ha trabajado con clientes de diversos sectores, adaptándose a las necesidades de cada proyecto. Gracias a esta combinación de experiencia e innovación, sigue siendo una agencia de referencia en Barcelona para empresas que buscan creatividad y estrategia en la gestión de sus redes sociales.

La Teva Web – Marketing en Redes Sociales y Desarrollo Web La Teva Web es una agencia digital barcelonesa con más de 20 años de experiencia. Nació enfocada en el desarrollo y diseño de sitios web y ha incorporado con éxito el marketing en redes sociales a su portafolio de servicios. Es un aliado especialmente valioso para pymes que buscan crecer en el entorno online.

En cuanto a social media, La Teva Web se destaca en la gestión de campañas orientadas a resultados. Son expertos en publicidad en redes (Facebook Ads, Instagram Ads), contando con certificaciones oficiales que avalan su dominio de estas plataformas. Además, ofrecen servicios de community management y creación de contenido en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube, cuidando que cada publicación refleje la identidad de la marca y sus objetivos comerciales.

Un punto fuerte de esta agencia es su énfasis en la analítica: monitorean continuamente métricas de alcance, interacción y conversión, y proporcionan a sus clientes informes claros sobre el desempeño de cada campaña. Gracias a su doble experiencia en desarrollo web y marketing en redes, entienden cómo convertir las interacciones sociales en tráfico cualificado y ventas en línea. La Teva Web es un aliado ideal para quienes buscan combinar una sólida presencia web con estrategias eficaces en redes sociales.

Adsmurai – Especialistas en Publicidad Social con Tecnología Propia Adsmurai nació en Barcelona en 2014 y rápidamente se hizo un nombre combinando la gestión de publicidad en redes sociales con el desarrollo tecnológico. Como Facebook Marketing Partner, creó una plataforma propia para optimizar campañas de anuncios en social media. Hoy opera a nivel internacional, pero mantiene su sede y esencia en Barcelona.

En su faceta de agencia, Adsmurai diseña y supervisa campañas publicitarias en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn y más, apoyándose en análisis de datos y algoritmos para mejorar el rendimiento en tiempo real. Gracias a este enfoque, sus clientes suelen ver incrementos significativos en alcance, ventas y retorno de la inversión. Han trabajado con grandes marcas de diversos sectores. Su sólida base tecnológica la convierte en una opción de vanguardia para empresas que invierten en publicidad en redes sociales.

Conclusión: Barcelona se ha consolidado como un epicentro del marketing digital en Catalunya, albergando agencias de social media de primer nivel. Cada una de las agencias mencionadas destaca en diferentes aspectos, desde la creatividad y cercanía local hasta la analítica de datos o la especialización tecnológica. Al elegir un aliado para gestionar las redes sociales, conviene considerar su experiencia, sus casos de éxito y su afinidad con la marca. Con el apoyo de cualquiera de estas agencias, se obtendrá no solo la gestión de las redes sociales, sino también una estrategia de marketing digital orientada a impulsar el crecimiento y la reputación en Barcelona y Catalunya.

Oink My God – Gestión Personalizada de Redes Sociales Oink My God es una agencia de marketing online y comunicación 2.0 ubicada en Barcelona. Se especializan en la gestión personalizada y efectiva de redes sociales, adaptándose al público objetivo de cada marca y creando estrategias a medida enfocadas en resultados tangibles. Sus servicios incluyen la creación de comunidades en línea, aumento del tráfico web, generación de ventas y contenido original que refleja la identidad de la marca. Su enfoque práctico y adaptado a las necesidades de cada cliente los ha convertido en referentes en el sector. Obtén más información en su sitio web.