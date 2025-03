Rotundo éxito de San Patricio con Bras Rodrigo a la cabeza

Más de 600 gaiteros, grupos de animación y baile tradicional irlandés, asociaciones deportivas y culturales, y una gran marea verde inundaron la Gran Vía de Madrid hasta convertirla en un auténtico escenario celta. Un total de más de 1.000 participantes hicieron de esta tercera edición un éxito absoluto.

“San Patricio se ha sentido en cada rincón de la Gran Vía, desde el emblemático edificio Metrópolis, donde arrancó el desfile, hasta la Plaza de España, donde los más de 600 gaiteros pusieron la banda sonora a esta espectacular tarde de sábado en el corazón de Madrid” explican los organizadores.

Bras Rodrigo, director del desfile, ha sido clave en el éxito de este evento. El gaitero asturiano, que ya había liderado la organización del desfile de Nueva York durante 12 años, trajo esta celebración a Madrid en 2023 y, en solo tres años, ha convertido la capital española en un referente europeo de la festividad. Además, desde 2024, también dirige el desfile de San Patricio en Lisboa, ampliando aún más su impacto en la promoción de la cultura celta.

Este gran evento ha sido posible gracias a un excepcional trabajo en equipo, contando con el apoyo fundamental de la Embajada de Irlanda y Turismo de Irlanda, y Guinness quienes han colaborado estrechamente para hacer de Madrid un epicentro de la celebración de San Patricio en Europa. Su compromiso con la difusión de la cultura irlandesa ha permitido que esta festividad crezca año tras año, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural de la ciudad.

"Cuando trajimos el desfile a Madrid en 2023, soñábamos con un evento que conectara culturas y acercara la tradición celta a España. Tres años después, ver a miles de personas celebrando en la Gran Vía, sintiendo la energía de la música celta, y sabiendo que Madrid ahora forma parte de esta gran familia global de San Patricio, es simplemente increíble", comentó Bras Rodrigo, visiblemente emocionado tras el desfile.

Por primera vez, la prestigiosa banda irlandesa St. Joseph’s Pipe Band participó en el desfile, sumándose a más de 30 bandas de gaitas llegadas de diferentes puntos de España: Orense, Pontevedra, Asturias, León, Zaragoza y Madrid, entre otros.

Además, el desfile contó con la participación de una delegación de la Policía Municipal de Madrid, coches vintage, un autobús de la icónica marca irlandesa Guinness (patrocinadora del evento), así como animadores y numerosas organizaciones, entre ellas el club de fútbol gaélico Madrid Harps GAA, el único club de Madrid dedicado a este deporte, considerado deporte nacional en Irlanda.

El gran concierto en Callao: un cierre de altura con Bras Rodrigo, Patricia Tapia y artistas internacionales Tras el desfile, la fiesta continuó con un espectacular concierto gratuito en la Plaza de Callao, encabezado por Bras Rodrigo y la madrina del desfile, Patricia Tapia, ex vocalista de Mägo de Oz.

Juntos, presentaron el tema oficial del desfile de este año, "Búscame", una colaboración estrecha que desemboca en una fusión de rock y melodías celtas que ha conquistado al público. En apenas cuatro días, la canción ya ha alcanzado más de 40.000 visualizaciones, reflejando su impacto en la audiencia.

El cartel del concierto incluyó también a:

St. Joseph’s Pipe Band, directamente desde Irlanda.

Pauline Scanlon & The Half Room, que trajeron el folk vibrante de la isla esmeralda.

Un evento sin precedentes, donde la música celta y el rock se fusionaron en una atmósfera única, consolidando el desfile como una de las citas imprescindibles en el calendario cultural madrileño.

El evento ha tenido una enorme repercusión en redes sociales, donde “San Patricio” se convirtió en Trending Topic en España antes incluso del 17 de marzo. La entusiasta participación de los madrileños y visitantes demuestra que esta festividad ha calado hondo en la cultura de la ciudad.

Las celebraciones no terminan aquí. Hoy, día oficial de San Patricio, Madrid se sumará al Global Greening, iluminando de verde algunos de sus monumentos más emblemáticos, como la Fuente de Cibeles y la Torre de Hércules en Galicia.

Estos monumentos se unirán a decenas de puntos icónicos en todo el mundo que cada 17 de marzo se visten de verde en honor al patrón de Irlanda.

