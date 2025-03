Garrys, el gato que nos enseñó el verdadero significado de la valentía.

CÍRCULO ROJO.- En el vasto mundo de la literatura infantil, hay historias que divierten, otras que educan y algunas pocas que logran quedarse en el corazón de quienes las leen. Garrys, el gato que no quería cazar, la nueva obra de Tessy Díez Martín, pertenece a este último grupo. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este cuento ilustrado para niños de entre 3 y 10 años nos habla de la valentía de ser uno mismo, la amistad verdadera y el respeto por la diversidad.

Garrys, el protagonista de esta conmovedora historia, es un gatito diferente: mientras sus hermanos aprenden a cazar, él siente empatía por sus presas y no puede hacerles daño. Su camino lo llevará a un encuentro inesperado con un pequeño ratón, Queso, quien trastocará por completo su mundo y lo hará enfrentarse a una decisión que cambiará su destino para siempre. Con una narrativa sencilla, pero profunda, Díez Martín nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la valentía para desafiar las normas establecidas.

Una historia inspirada en el amor

Tessy Díez Martín, escritora y guionista con una trayectoria que abarca desde la poesía hasta el cine, encuentra en Garrys una obra especialmente significativa. La historia está inspirada en su propio gato, Garrys, un felino de corazón noble, y en su hija Manuela, quien le ha enseñado a ver el mundo con los ojos de la ilusión y la ternura. “Es un cuento escrito con y por amor”, explica la autora, quien ha trabajado mano a mano con el ilustrador Héctor Enjuto para que la imagen complemente la emoción en cada página.

Díez Martín no es ajena al mundo de la creatividad: su carrera incluye la publicación del poemario Rincón de sueños y la autoría del guion del corto de animación A Lonely Sun Story, nominado a los Premios Goya. Además, ha escrito letras de canciones para bandas sonoras de cine, lo que le ha permitido desarrollar un estilo narrativo que conecta de manera especial con las emociones del público.

SINOPSIS

Garrys es un gatito que quiere ser como el resto de sus hermanos, pero su gran corazón le impide cazar. Se siente como un bicho raro por no ser como ellos. Un buen día, se topa con un bebé ratón. ¡Es su gran oportunidad! Si lo caza, su padre se sentirá orgulloso de él. Pero antes de que le de tiempo a abalanzarse sobre el pequeño ratón, este empieza a palparle y se acurruca en su zarpa. ¡Cree que es su mamá! ¿Conseguirá Garrys darle caza y ser como los demás? ¿Realmente querrá ser como ellos? Garrys, el gato que no quería cazar, es un cuento infantil lleno de ternura que transmite un profundo mensaje sobre la aceptación de las diferencias y la importancia de actuar con amor y compasión, a través de valores universales como la amistad, la valentía y la empatía.