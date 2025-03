Innovación y escalabilidad; la historia detrás de SKUDONET

Cita a destacar: "Nuestra tecnología democratiza el acceso a soluciones avanzadas de balanceo de carga"

El balanceo de carga es una pieza clave en la infraestructura digital de muchas empresas, pero no todas las soluciones están diseñadas pensando en las necesidades de las PYMEs. SKUDONET nació con la misión de ofrecer una alternativa potente y accesible para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Su fundador y CEO, Emilio Campos, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado en compañías de referencia como Radware, F5 y A10 Networks. En 2012 decidió emprender su propio camino y desarrollar una solución que combinara alto rendimiento, seguridad y facilidad de uso, permitiendo a más empresas beneficiarse de esta tecnología.

Emilio, cuéntanos cómo surge SKUDONET y cuál ha sido su evolución.

SKUDONET nace de la necesidad de ofrecer una solución de balanceo de carga robusta y accesible para empresas de todos los tamaños. Nuestro producto tiene una base sólida con años de desarrollo y mejora continua. Desde sus inicios, ha sido un proyecto impulsado por la comunidad de código abierto, lo que nos ha permitido evolucionar rápidamente y adaptarnos a las necesidades del mercado.

Nuestro enfoque siempre ha sido combinar alto rendimiento, tecnología avanzada y ciberseguridad. Todo ello con una interfaz gráfica intuitiva para que, tanto empresas con experiencia técnica como aquellas con menos recursos especializados, puedan aprovechar al máximo nuestra solución. Gracias a este esfuerzo, SKUDONET ha ganado reconocimiento y se ha convertido en una opción a considerar frente a soluciones tradicionales del sector.

Para aquellos que no están familiarizados con el concepto, ¿qué es un balanceador de carga y por qué es importante?

Un balanceador de carga es una herramienta esencial para garantizar que los servidores de una empresa funcionen de manera eficiente y sin interrupciones. Su función principal es distribuir el tráfico de red entre varios servidores para evitar sobrecargas y mejorar el rendimiento de las aplicaciones y servicios en línea.

Imagina una tienda en línea con miles de clientes conectándose simultáneamente. Si todo el tráfico se dirigiera a un solo servidor, este podría colapsar y la tienda dejaría de estar disponible. Un balanceador de carga evita este problema distribuyendo las solicitudes entre distintos servidores de manera inteligente, garantizando una experiencia fluida y sin caídas.

Esta tecnología es clave en sectores como el comercio electrónico, el streaming, los servicios en la nube y la banca, donde la disponibilidad y el tiempo de respuesta son factores críticos. Lo que hacemos en SKUDONET es proporcionar una solución que no solo optimiza estos procesos, sino que también permite a las empresas escalar sin complicaciones ni grandes inversiones en infraestructura.

Uno de los aspectos más interesantes de SKUDONET es su enfoque en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es su propuesta de valor en este sentido?

Nuestra misión es clara: ofrecer un balanceador de carga con las mismas capacidades avanzadas de soluciones reconocidas como F5, HAProxy o A10, pero con una accesibilidad mucho mayor. Tradicionalmente, estas tecnologías han estado reservadas para grandes corporaciones con presupuestos elevados y equipos especializados. En SKUDONET, queremos romper esa barrera y hacer que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pueda beneficiarse de una infraestructura de alto rendimiento.

Lo logramos con una solución escalable y asequible, que se adapta a las necesidades de cada negocio. Queremos que cualquier empresa o PYME pueda mejorar su infraestructura, sin que eso suponga una gran inversión desde el primer día. Lo importante es que la tecnología crezca con la empresa, manteniendo siempre un equilibrio entre costo, seguridad y rendimiento.

Finalmente, ¿cuál es la visión de SKUDONET para el futuro?

Nuestro objetivo es seguir innovando y mejorando nuestra solución para que más empresas puedan beneficiarse del balanceo de carga de alto nivel. Estamos muy comprometidos con el desarrollo continuo de nuevas tecnologías y con la mejora en aspectos críticos como la ciberseguridad.

Sabemos que cuando una empresa confía en nosotros, no solo quieren una solución para hoy, sino también una tecnología que siga evolucionando con sus necesidades. Por eso, trabajamos constantemente en nuevas funcionalidades, mejoras de rendimiento, inteligencia artificial para optimizar procesos y medidas de seguridad avanzadas, para garantizar que nuestros usuarios siempre tengan acceso a una solución de vanguardia.

En SKUDONET creemos que la tecnología debe ser accesible para todos, y trabajamos cada día para hacer eso posible.

A través de su enfoque en la escalabilidad, la seguridad cibernética y una oferta accesible para las PYMEs, SKUDONET demuestra que las soluciones avanzadas no tienen que ser inaccesibles ni complejas. La visión de Emilio de democratizar la tecnología de balanceadores de carga ofrece una alternativa competitiva en el mercado actual. Con una sólida trayectoria de desarrollo y un enfoque en la continuidad del negocio, SKUDONET se perfila como un jugador clave en la optimización de infraestructuras de TI.