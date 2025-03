Best House cierra 2024 con una facturación superior a 1.600M€

Best House cierra 2024 con una facturación superior a 1.600 millones de euros y prevé una fuerte expansión en 2025

Best House, la red de franquicias inmobiliarias y financieras con más de 30 años de experiencia en el sector, ha finalizado el año 2024 con un balance excepcional. La compañía ha superado los 1.600 millones de euros en ventas de inmuebles y ha gestionado más de 750 millones de euros en hipotecas a través de su red de franquicias y su central financiera Best Credit.

Crecimiento sostenible y garantías únicas en el sector A pesar de las fluctuaciones del mercado inmobiliario, la compañía ha mantenido su red de franquicias operativas en todo el territorio nacional. Uno de los factores clave de su éxito radica en su modelo de garantías, que permite a los franquiciados recuperar el canon de entrada en caso de cese de actividad. Gracias a este compromiso, algunos emprendedores que finalizaron su etapa con la marca han podido recuperar su inversión, mientras que otros franquiciados han tomado el testigo de estas oficinas, asegurando la continuidad del negocio.

Previsión de crecimiento y nuevos desarrollos para 2025 Las previsiones de Best House para 2025 son muy positivas, tanto en volumen de ventas de inmuebles como en la firma de hipotecas y la concesión de nuevas franquicias. La empresa planea abrir entre 10 y 15 nuevas franquicias en distintas regiones de España, consolidando así su posición como referente en el sector.

Además, la compañía continuará apostando por la innovación tecnológica, con el desarrollo de nuevas herramientas de captación de propiedades diseñadas exclusivamente para sus franquiciados y la implementación de una pasarela hipotecaria Best House, que facilitará el acceso a financiación de forma ágil y eficaz. También se están negociando nuevos acuerdos con empresas del sector multiservicios, con el objetivo de seguir ampliando las ventajas y oportunidades para los franquiciados.

Un modelo consolidado y en constante evolución El éxito de Best House se basa en un modelo integral de negocio que combina la gestión y comercialización de activos inmobiliarios con soluciones financieras adaptadas a las necesidades del mercado. La solidez de su propuesta, unida a su fuerte apuesta por la innovación y la tecnología, la posiciona como una de las franquicias inmobiliarias más rentables y seguras de España.

Con un 2024 de grandes resultados y un 2025 prometedor, la compañía reafirma su compromiso con la excelencia, la transparencia y el crecimiento sostenible en el sector inmobiliario y financiero.