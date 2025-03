El 1 de abril se lanzará en DrummerAPP el nuevo curso MEJORA TUS DOBLES de Alfred Berengena

Dominar la técnica de los dobles es esencial para cualquier baterista que aspire a controlar el instrumento con fluidez en cualquier estilo musical. Alfred Berengena, referente indiscutible en la materia, no solo demuestra su destreza con los dobles en las manos en este curso de batería online, sino que también reafirma su reconocido dominio con los pies. Su vasta trayectoria de más de 30 años como docente, en clases de batería presenciales y online, junto con clínicas y masterclasses impartidas alrededor del mundo, respaldan su prestigio. Además, cuenta con el aval de las mejores marcas internacionales como Zildjian Company, DW Drums entre otras, lo que lo posiciona como un modelo a seguir para bateristas de todos los niveles.

Alfred Berengena no solo destaca a nivel nacional, sino que su impacto internacional ha dejado una huella imborrable en la comunidad de bateristas. En 2005, revolucionó el mundo del doble bombo con la publicación de su icónico libro Essential Double Bass Drumming. A pesar de la ausencia de redes sociales en aquel momento, esta obra lo catapultó a la escena global, llevándolo a impartir masterclasses internacionales que marcaron el inicio de su inigualable carrera como educador.

En 2011, reafirmó su autoridad con su segundo libro, Advanced Double Bass Drumming, donde consolidó su posición como uno de los músicos más formados en técnicas avanzadas de batería. Su método incluso cuenta con la recomendación de Marco Minnemann (The Aristocrats), baterista de renombre que en 2011 fue candidato para reemplazar a Mike Portnoy en Dream Theater. Otros grandes nombres del metal extremo como Derek Roddy y Marco Pitruzzella, junto con figuras nacionales como David Simó (David Bisbal) y Toni Mateos (Alejandro Sanz, Miguel Bose, Antonio Orozco, La Voz…), han alabado su obra.

En 2020, Alfred dio un giro innovador al publicar Expresión. La primera edición agotó existencias en menos de un año y marcó su transición hacia la educación visual, con lecciones en video accesibles desde su web. Durante la pandemia, comenzó a grabar cursos desde sus estudios Your Sound Recording Studios en Girona, un proyecto que alcanzó tal éxito que ahora se distribuyen a través de DrummerAPP.

DrummerAPP: la plataforma de formación líder en habla hispana En DrummerAPP se encuentra una comunidad de destacados docentes de batería como Yoel Páez, Toni Pages, Chus Gancedo, Juan de la Oliva, Andre Mallau, Wiktoria Bialic, Ramón Angel Rey y el propio Berengena. Profesores provenientes de instituciones como Berklee Valencia, Taller de Músics de Barcelona, Conservatorio de Perpignan… la academia ofrece cursos de batería online sobre Rock, Jazz, Blues, Metal, Iniciación, Reggae, Pop, ofreciendo flexibilidad para estudiar las 24 horas, los 365 días del año. Por una cuota mensual o anual, los estudiantes pueden disfrutar de un sistema educativo innovador que les permite controlar su progreso y aprender a su propio ritmo.

"MEJORA TUS DOBLES" es imprescindible para cualquier baterista que quiera perfeccionar su técnica Este curso combina práctica, entretenimiento y dinamismo, abriendo puertas tanto a principiantes como a avanzados por un precio muy competitivo. Con más de 40 cursos disponibles y una metodología diseñada para transformar bateristas en profesionales, DrummerAPP sigue consolidándose como la escuela de batería online número uno en español.