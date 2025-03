Multigrupo impulsa la conversión a GLP como solución frente a las Zonas de Bajas Emisiones

Entrevista con Xavier Pino Sesé, CEO de Multigrupo: El papel estratégico del GLP en la movilidad sostenible

En un contexto donde las normativas medioambientales son cada vez más estrictas y la sostenibilidad se ha convertido en un eje prioritario para empresas y particulares, la conversión de vehículos a combustibles alternativos adquiere una importancia creciente. Multigrupo, empresa especializada en la transformación de flotas a GLP (Gas Licuado del Petróleo), se ha consolidado como un referente en este ámbito. Su CEO, Xavier Pino Sesé, expone su visión sobre el papel estratégico del GLP en la movilidad sostenible y las oportunidades que ofrece esta tecnología para obtener la etiqueta ECO y cumplir con las exigencias de las Zonas de Bajas Emisiones.

¿Qué ventajas ofrece hoy la conversión de vehículos a GLP, tanto para empresas como para particulares? La conversión a GLP aporta beneficios clave en tres ámbitos: económico, ambiental y operativo. Para las empresas, supone un ahorro en combustible de hasta un 40%, menor desgaste del motor y una reducción significativa en costos de mantenimiento. Además, les permite cumplir con normativas ambientales sin necesidad de renovar su flota. Para los particulares, además del ahorro, significa poder acceder a ventajas fiscales, bonificaciones en peajes y aparcamientos, y la posibilidad de circular en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) gracias a la etiqueta ECO.

¿Por qué considera que el GLP es una solución estratégica para adaptarse a las Zonas de Bajas Emisiones y acceder a la etiqueta ECO? El GLP es un combustible alternativo con bajas emisiones de NOx y partículas, lo que le permite cumplir con los requisitos ambientales exigidos en las ZBE. La DGT otorga la etiqueta ECO a los vehículos convertidos, facilitando el acceso a ciudades con restricciones de tráfico. A diferencia de otras soluciones, la conversión a GLP es una opción accesible, rápida de implementar y con un retorno de inversión inmediato.

En el contexto actual de transición hacia una movilidad más sostenible, ¿cómo se posiciona el GLP frente a otras alternativas como los vehículos eléctricos o híbridos?

El GLP es una solución práctica y viable para la movilidad sostenible. A diferencia de los vehículos eléctricos, no depende de una infraestructura de carga en desarrollo, lo que garantiza una mayor autonomía y flexibilidad en los desplazamientos. Además, permite convertir vehículos existentes, evitando la necesidad de adquirir un coche nuevo y reduciendo así el impacto ambiental asociado a la fabricación de un vehículo desde cero.

En comparación con los híbridos, el GLP ofrece un menor coste inicial y de mantenimiento, sin la complejidad de baterías ni sistemas eléctricos adicionales. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan reducir su huella de carbono y ahorrar en combustible sin comprometer su movilidad ni asumir grandes inversiones.

¿Qué tipo de vehículos o flotas son más adecuados para la conversión a GLP? ¿Hay alguna limitación técnica o modelo ideal? En Multigrupo convertimos una amplia variedad de vehículos: turismos, furgonetas, camiones, autobuses, microbuses, maquinaria industrial y embarcaciones. La tecnología GLP es compatible con motores de gasolina y con sistemas duales para diésel. No hay un modelo específico ideal, pero la conversión es particularmente rentable para flotas que recorren muchos kilómetros, como taxis, transporte de mercancías o maquinaria de construcción.

Desde su experiencia en Multigrupo, ¿cuáles son las principales dudas o mitos que suelen tener los clientes respecto al GLP? Uno de los mitos más extendidos es que el GLP reduce la potencia del motor, cuando en realidad la diferencia es imperceptible en la mayoría de los casos y, en algunos vehículos, incluso mejora el rendimiento.

También se cree que hay pocas estaciones de servicio, pero la realidad es que en España ya hay más de 800 puntos de carga y la red sigue creciendo.

Otro temor común es la seguridad, especialmente el miedo a una explosión en caso de colisión. Sin embargo, los sistemas GLP actuales cumplen con las normativas más estrictas y cuentan con válvulas de seguridad, sistemas de corte automático y depósitos reforzados, lo que los hace incluso más seguros que los combustibles tradicionales.

Además, existe la idea errónea de que el GLP solo se puede instalar en motores de gasolina, cuando en realidad también es posible en diésel mediante un sistema dual fuel, permitiendo reducir consumo y emisiones sin perder prestaciones.

Por último, algunos creen que al convertir su vehículo a GLP, solo podrán usar este combustible, pero lo cierto es que los sistemas son bifuel, lo que significa que el conductor puede alternar entre gasolina/diésel y GLP en cualquier momento, garantizando siempre la máxima autonomía.

¿Cómo es el proceso de conversión de un vehículo a GLP? ¿Qué garantías ofrece y cuánto tiempo tarda en general? El proceso consta de cuatro etapas: diagnóstico inicial, instalación del sistema GLP, calibración y pruebas de seguridad, y finalmente homologación para la etiqueta ECO. La conversión se realiza en máximo 72 horas, sin modificar la estructura del motor. En Multigrupo ofrecemos garantía oficial de 3 años y asistencia post-instalación para asegurar el mejor rendimiento del sistema.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a quienes aún ven el cambio a combustibles alternativos como una inversión poco prioritaria? El cambio a GLP no es solo una cuestión ambiental, sino también económica y operativa. Empresas y particulares pueden beneficiarse de un menor costo por kilómetro, acceso a incentivos y la tranquilidad de contar con una solución compatible con las normativas futuras. La movilidad sostenible no es el futuro, es el presente, y la conversión a GLP es la manera más eficiente, asequible e inmediata de adaptarse a esta nueva realidad.

Desde una perspectiva tanto técnica como estratégica, Xavier Pino destaca el potencial del GLP como una solución eficiente, económica y sostenible dentro del proceso de transición energética del sector del transporte. La labor de Multigrupo refleja cómo la innovación y la adaptación a los nuevos retos medioambientales pueden contribuir a una movilidad más limpia y accesible, en línea con los objetivos de sostenibilidad que marcan el futuro del sector.

Más información en: autogasecologico.com/