Pando Arquitectos; Innovación y sostenibilidad en viviendas unifamiliares autosuficientes desde Gijón, Asturias

Pando Arquitectos, estudio de arquitectura con sede en Gijón, Asturias, se posiciona como pionero en la creación de viviendas unifamiliares sostenibles mediante un enfoque integral hacia la autosuficiencia energética. Con una visión que combina vanguardia estética, rigor técnico y compromiso medioambiental, este estudio asturiano destaca por desarrollar proyectos residenciales de máxima eficiencia energética, basados en principios Passivhaus e impulsados por fuentes renovables.

Estanqueidad y eficiencia energética desde el estándar Passivhaus a piedra angular del enfoque energético propuesto por Pando Arquitectos parte del riguroso cumplimiento del estándar Passivhaus. Este estándar internacional exige un elevado nivel de aislamiento térmico y hermeticidad en la vivienda, evitando las pérdidas de energía y minimizando la demanda energética para calefacción y climatización.

Gracias a estas medidas constructivas avanzadas, como una envolvente térmica continua y eficaz, ventanas de alto rendimiento y la eliminación de puentes térmicos, las viviendas desarrolladas por Pando Arquitectos alcanzan un confort térmico constante durante todo el año. Esto permite la ausencia total de sistemas convencionales de calefacción, reduciendo radicalmente el consumo energético.

Además, mediante la instalación de sistemas avanzados de ventilación mecánica controlada (VMC) con recuperación de calor, se garantiza la calidad continua del aire interior. Estos sistemas renuevan el aire interior recuperando hasta el 90 % del calor del aire saliente, lo que se traduce en ambientes saludables, confortables y energéticamente eficientes.

Autosuficiencia energética mediante múltiples fuentes renovables Para cubrir la totalidad de la demanda energética de las viviendas, Pando Arquitectos apuesta decididamente por la integración de fuentes renovables, garantizando la autosuficiencia completa y reduciendo la dependencia energética externa:

Energía solar fotovoltaica

Los paneles solares fotovoltaicos se integran estratégicamente en el diseño arquitectónico, captando eficientemente la energía solar para abastecer íntegramente la demanda eléctrica doméstica, generando una fuente limpia e inagotable que repercute directamente en el ahorro económico y la protección ambiental.

Energía eólica mediante aerogeneradores

Aprovechando la ubicación estratégica de muchas de sus viviendas en zonas del entorno asturiano donde existe potencial eólico significativo, Pando Arquitectos incorpora aerogeneradores domésticos para transformar el viento en electricidad adicional, complementando la energía generada por la instalación fotovoltaica y asegurando un suministro energético constante durante todo el año.

Gestión integral del agua: captación, filtración y reutilización La captación y gestión del agua de lluvia constituye otro pilar fundamental en los proyectos de Pando Arquitectos. El agua pluvial es recolectada mediante depósitos de almacenamiento específicos, pasando posteriormente por avanzados sistemas de filtración y tratamiento por luz ultravioleta, que aseguran la potabilidad total y permiten su utilización segura para el consumo doméstico.

El excedente de agua captada se almacena en piscinas especialmente diseñadas, que no solo cumplen una función recreativa, sino que además actúan como depósitos de reserva hídrica. Estas piscinas son climatizadas utilizando el excedente energético captado por los paneles solares, integrando así soluciones que aprovechan integralmente los recursos naturales disponibles.

Materiales ecológicos y reducción del impacto ambiental El compromiso ambiental de Pando Arquitectos no se limita a la eficiencia energética. El estudio también prioriza la elección consciente de materiales ecológicos, reciclados y locales que reducen significativamente la huella de carbono durante todo el proceso constructivo, aportando a la sostenibilidad integral del proyecto.

Conclusión: un modelo arquitectónico sostenible y autosuficiente desde Gijón En definitiva, los arquitectos asturianos del estudio Pando Arquitectos representan un ejemplo destacado en el ámbito de la arquitectura residencial sostenible. Sus viviendas unifamiliares no solo combinan estética contemporánea con funcionalidad energética, sino que también ofrecen un modelo integral de autosuficiencia que apuesta decididamente por la conservación del entorno natural.

Desde Gijón, Asturias, Pando Arquitectos continúa impulsando soluciones constructivas innovadoras que definen un nuevo paradigma en la manera de entender la vivienda unifamiliar, avanzando hacia un futuro arquitectónico consciente, ecológico y plenamente autosuficiente.