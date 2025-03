Cómo aumentar el engagement en redes sociales y construir una comunidad fiel

Pensar que en redes sociales basta con subir una foto bonita y esperar ventas... es perder el tiempo.

Nadie compra un producto sin haber interactuado con la persona que está detrás de la marca. Y mucho menos en redes sociales. En un mundo digital saturado de contenido, el verdadero diferenciador es el engagement. Una comunidad activa no solo apoya, sino que también te recomienda y te defiende.

Entonces, ¿cómo se logra? Aquí comparten estrategias probadas.

¿Por qué muchas marcas fallan en el engagement? El error más común que veo: no interactúan ni crean conversaciones.

Si solo se publican fotos y se espera que la magia ocurra, la gente no tiene tiempo para descifrar por qué deberían.

Sorteos

Si el sorteo es "Etiqueta a tres amigos y gana un iPhone", solo atraerá cazapremios.

Para que un concurso funcione:

Apuntar al problema o deseo de la audiencia. Si se vende ropa, hacer un sorteo de un conjunto personalizado según el estilo del ganador.

Hacer que participen activamente. Pedirles que cuenten una historia o compartan una experiencia relacionada con la marca aumenta la interacción.

Premiar la creatividad. No solo dar el premio al azar, sino a quien mejor interactúe con la marca.

Encuestas que generen conversación

Las encuestas en Instagram Stories y otras plataformas están muy desaprovechadas. "¿Café o té?"... ¿En serio? Hacer preguntas que nos ayuden a conocer mejor a nuestra audiencia y a hacer que hablen.

Responder a cada comentario o resultado, hacer que la gente sienta que su opinión importa.

Contenido interactivo (Adiós a las publicaciones aburridas)

Hoy en día, el contenido estático no es suficiente. Aquí se presentan algunas ideas:

Vídeos en directo: Hablar con la audiencia en tiempo real y responder preguntas.

Historias con cajas de preguntas: Pedir a los seguidores que interactúen.

Cuestionarios divertidos: Que les haga desconectar de su rutina

Retos virales: Crear un propio challenge con un hashtag propio.

El engagement no es opcional, es la base para que tu negocio en redes sociales funcione. Si no se habla con la audiencia, otra marca lo hará.

¿Se está para mejorar engagement? Crecer en Instagram con @hana.nets