Cómo lograr una boda viral según los expertos

A la hora de organizar un enlace, son muchas las novias que cada vez más se plantean que su boda sea viral. Lograr que un enlace triunfe en las redes sociales o en medios de comunicación requiere de toda una estrategia y también de un poco de suerte, pero aconsejan los especialistas que este no debe ser el objetivo del ‘sí, quiero’, sino disfrutar del día. No obstante, existen algunos consejos que se pueden aplicar para lograr que ese gran día adquiera visibilidad, algo que puede ser entendible si lo que busca la pareja es poder enorgullecerse de tantos meses de trabajo y preparativos. Consultamos a la wedding planner Sabela Gómez, a los fotógrafos de Fotograma, a la diseñadora nupcial Valérie Moreau, al gerente del espacio Molino Blanco y a la fundadora de la firma de bordados y accesorios de novia Lahuar acerca de este tema, dado que tienen experiencia en la materia.

Fijarse en el paso a paso que siguen las ‘influencers’ en la actualidad es la primera recomendación de la wedding planner Sabela Gómez. “Las bodas han trascendido su naturaleza íntima para convertirse en eventos de impacto mediático. En la era digital, no basta con organizar una celebración espectacular. Las influencers lo tienen claro: planifican cada detalle de su gran día con una visión digital, asegurándose de que cada imagen y video cuente una historia irresistible para compartir”, explica. La experta reconoce que la viralidad puede planificarse, desde la preproducción hasta la post-boda. “El primer paso es, sin duda, diseñar el branding nupcial, crear una identidad que diferencie ese enlace. Con elementos como la paleta de colores y la estética, un hilo conductor que haga de narrativa y un hashtag oficial y exclusivo”, apunta.

El segundo paso es dar uso a esos recursos. “Hay que aprovechar para generar expectación antes del gran día. Esto pasa por construir todo un relato durante los preparativos: desde la cuenta atrás o el behind the scenes hasta las encuestas interactivas, las colaboraciones estratégicas y la creación de expectación”. Cuando se trata de elegir qué contenido sacar en redes sociales, Sabela Gómez también presenta algunas ideas: “un first look con la reacción del novio, un cambio de look, un momento wow, un baile sorpresa o una foto icónica tendrán mucho éxito, especialmente si van acompañados de audios tendencia”.

La figura del Wedding Content Creator también es una oferta a considerar. “Este perfil publica en vivo en stories de Instagram y TikTok, captura momentos estratégicos y los edita rápidamente y coordina la creación de contenido viral en el momento. Además, en esas publicaciones siempre es bueno etiquetar a todos los proveedores y a las personas que aparecen en las imágenes. Esto amplifica el impacto de cada contenido”, señala Gómez. Por otro lado, es posible que los invitados sirven de medio de difusión de la boda, como embajadoras de la misma, pues pueden compartir su experiencia. “Algo que puede incentivarse con un bonito photocall, dejando un hashtag visible o realizando un reto viral”.

Cuando la boda ya ha pasado también hay un gran trabajo para lograr la visibilidad. Sabela Gómez hace hincapié en la importancia de dosificar el contenido: “no hay que publicar todo de golpe, mejor poco a poco para extender el interés y el engagement. Considero importante utilizar frases estratégicas en el texto que acompaña a las publicaciones, responder a los comentarios y fomentar la interacción”. Otra cuestión fundamental, con la que concluye esta experta, es que es importante llegar a medios y blogs especializados: “esto requiere por parte de la pareja o de sus proveedores de un contacto con esos medios y perfiles que les interesan, es un esfuerzo añadido”.

El vestido de novia es el elemento principal, el detalle por excelencia que es capaz de hacer que una boda dé la vuelta a las redes sociales. El reto es encontrar los detalles clave a la hora de confeccionar uno y Valérie Moreau es conocedora de algunos de esos secretos, dado que ciertos diseños nupciales suyos se han hecho virales: “Aunque seguir las tendencias ayuda mucho, no siempre es imprescindible. En muchos casos pasa por la creatividad del diseñador, que debe saber expresar en una propuesta única la personalidad de la novia que lo elige. Es más sencillo, son vestidos a medida y será la firma que lo cree la que pueda asesorar a esa clienta sobre cómo lucirlo y qué tipo de complementos añadir para lograr un resultado espectacular”, matiza. Y continúa: “un vestido de novia viral incorpora buenos tejidos, preferiblemente que generen contraste y ofrece una forma poco vista de presentar algo. En muchos casos será viral si la fotografía también es de calidad, un detalle imprescindible y una cuestión en la que merece la pena invertir. Un fotógrafo renombrado puede dar un gran impulso”.

Desde Fotograma indican que en la fotografía también hay elementos y trucos que pueden hacer viral una boda. “En un reportaje memorable hay diferentes escenas que se repiten y son imprescindibles y a ellas se suman también las imágenes con movimiento e improvisadas, capaces de transmitir gran emoción”, introducen. “Los retratos grupales suman puntos, especialmente si son divertidos, cinematográficos o imágenes muy elegantes, siempre en escenarios muy vistosos”. Aunque, la clave, reside en las fotos de la novia y en las escenas de pareja: “La ligereza y naturalidad son claves en este caso. Las parejas que protagonizan bodas virales aprovechan al máximo su entorno. Desde la imponente fachada de un castillo hasta un inmenso prado en la Toscana, el escenario se convierte en un elemento clave para enmarcar el romance. La fotografía juega con la simetría, la luz natural y los espacios abiertos para resaltar la elegancia del momento”, apuntan.

Además de ello, en los últimos años hay dos tipos de imágenes que han ganado popularidad en los reportajes nupciales, exponen desde Fotograma. “Los bodegones de lujo, en los que se mezclan zapatos, invitaciones, joyas y perfumes, que se fotografían con un enfoque editorial y una buena iluminación y las decoraciones de ensueño (que requieren de un montaje floral fastuoso, pero siempre impresionan a invitados), con mesas alargadas con flores en cascada, velas que iluminan cenas al aire libre y vajillas de porcelana delicada son imágenes recurrentes en bodas virales, para crear una atmósfera bucólica”.

Es algo en lo que coincide Mattia Farumi De Poli, gerente de la Hacienda Molino Blanco, enclave localizado en Puente Genil (Córdoba). Este espacio ha sabido abrirse un hueco como referente en la campiña andaluza con una apuesta en la que se dan la mano las comodidades actuales con la historia del pasado. “Las bodas que más éxito han tenido en la red siempre han incorporado un componente de naturaleza, paisaje y celebración al aire libre. Es decir, han apostado por un enclave en un entorno especial. También hemos detectado que aquellas que invierten en un gran montaje floral captan más atención, necesariamente, por la espectacularidad de los escenarios diseñados”, destaca. No obstante, no todo es lo obvio: “en días de lluvia también puede haber enlaces virales, porque el entorno, la felicidad de los novios, los looks y la espontaneidad capten la atención de esos perfiles interesados en el sector nupcial”.

Por último, los accesorios del look de novia pueden marcar la diferencia entre que un prescriptor de estilo se fije o no en una boda. “A veces unos bordados, un complemento, una pieza para el pelo o unos pendientes pueden ser tan espectaculares que resulten un atractivo para los medios de comunicación o los blogs nupciales”, añade María Galán, fundadora de Lahuar. “En el caso de Lahuar, hemos conseguido que algunas de las novias que han elegido la firma salgan en los medios, mediante un trabajo de comunicación y también siendo fieles a los valores de la casa, que son la autenticidad de la artesanía, la personalización y el uso de los mejores materiales tanto en diademas como en bordados en vestidos de novia o en los bolsos bajo pedido”, reconoce.

Sobre Sabela Gómez: Huir de lo establecido para hacer bodas que dejen a los invitados boquiabiertos es el objetivo de Sabela Gómez. Wedding planner localizada en Alicante y Murcia, cuenta con años de experiencia en el mundo de los eventos y la moda y ha logrado convertirse en uno de los grandes nombres de la organización nupcial en la costa mediterránea. “Creo que lo que está bien es aquello que a los novios les hace felices, lo que les hace sentir que son fieles a su esencia, por eso, al organizar sus bodas, les invito a olvidarse de los demás, para crear sus propias normas”, explica. Para esta profesional nada resulta imposible y no existen reglas, solo proyectos por cumplir.

Sobre Valérie Moreau: El atelier de la diseñadora de novias Valerie Moreau se encuentra en el número 44 del Paseo del Marqués de Zafra, en Madrid. Un sueño hecho realidad para el que la creadora belga ha trabajado con esfuerzo y dedicación. Estudió Diseño de Moda y Patronaje en Bélgica, su país natal y tras dar forma a colecciones para firmas en París, Milán y Londres, llegó a España con 25 años de edad y valiosas referencias. Sin trabajo ni contactos, logró un puesto en el atelier de la famosa diseñadora Teresa Palazuelo, quien, tras una entrevista en cuatro idiomas, confió en su valía y le dio una oportunidad. Unos años después, quiso emprender con su propio negocio en un pequeño local y a lo largo de los años fue creciendo hasta conseguir su emblemático espacio-taller cercano a la Plaza de Manuel Becerra, dedicado a novias diferentes, de todas las edades, amantes de los diseños convertibles y la versatilidad del pantalón. Valérie Moreau es la única diseñadora que ha desfilado en dos ocasiones en las presentaciones de la Embajada de Bélgica en España acumula 15 años de experiencia en el mercado.

Sobre Lahuar: María Galán está detrás de Lahuar, un atelier de diseño de tiaras y tocados para novias, mediante bordados de antaño, ubicado en Madrid. La firma nació en 2022, aunque su fundadora reconoce que todo surgió mucho antes, cuando las mujeres de su familia le enseñaron esos textiles que formaban parte de sus ajuares de boda. Aquellos bordados quedaron en la retina de María hasta llevarla a fundar esta marca. La palabra Lahuar proviene del castúo, un dialecto del extremeño antiguo (el lugar de origen de la fundadora) y en castellano significa ajuar. Lahuar pretende poner en relieve el arte textil bordado, parte de la cultura e identidad de nuestro país desde la Edad Media, desde sus tocados y diademas atemporales (pocas piezas al año, por la dedicación que exigen: 40 horas por pieza), pero promete ampliar su oferta con bolsos y también con un servicio de bordados para terceros.

Sobre Fotograma: Adri y Koke están detrás de Fotograma, un estudio de fotografía enfocado a bodas y eventos ubicado en Elche, Alicante, pero con alcance nacional e internacional. En sus ocho años de experiencia han sabido crear un concepto en torno a sus retratos, bajo un estilo muy personal y un enfoque vitalista. Con clientes locales y extranjeros, son capaces de crear vínculos y dar forma a imágenes que perduran, escenas repletas de emotividad, capaces de transmitir y permanecer en el recuerdo.

Sobre Hacienda Molino Blanco: En plena campiña cordobesa se ubica Hacienda Molino Blanco, un enclave con gran personalidad y un excelente mimo por sus detalles. Con más de un siglo de antigüedad, este espacio es un cortijo andaluz completamente renovado en el corazón de Puente Genil. Además de un alojamiento para 14 huéspedes, es al mismo tiempo una finca para celebración de bodas y eventos, con unos propietarios entregados en la atención a sus clientes, que dispone de diferentes espacios con los que lograr una experiencia muy completa: el salón bodega de las tinajas, el patio con cocina y áreas de descanso, el parque de los olivos con huerta, el picadero y las cuadras, el gallinero, el parque de las tinajas con piscina y un lago artificial. Además, cuenta con horno de leña y zonas de barbacoa, entre otras áreas comunes.