Viernes se consolida como agencia creativa en Madrid

Madrid ya tiene un nuevo punto de referencia en el mundo de la publicidad. La agencia creativa Viernes, conocida por su enfoque fresco y su fórmula de éxito (E+C) x AV (Estrategia + Creatividad x Actitud de Viernes), ha consolidado su presencia en la capital con la apertura de su oficina en Madrid, reafirmando su compromiso de estar más cerca de sus clientes y expandir su impacto en el sector.

Con más de 15 años de trayectoria en Barcelona, Viernes ha trabajado con marcas reconocidas como Lidl, Bizum, Mattel y Bimbo, creando campañas memorables que combinan emoción, estrategia y creatividad sin límites. Ahora, con su expansión a Madrid, la agencia sigue demostrando que la comunicación puede ser tan eficaz como sorprendente.

Un equipo con ADN creativo Detrás de este movimiento estratégico están sus fundadores y directores, Rafa Grávalos y Jorge Basso, junto a Kurro de Alaminos, quien lidera el área de nuevo negocio. La nueva sede en Madrid también ha traído consigo un refuerzo de lujo en el departamento creativo: Miguel de María, como Director Creativo Ejecutivo, y Elena Delgado, como Directora Creativa. Ambos cuentan con una amplia trayectoria en agencias multinacionales e independientes, habiendo trabajado con marcas como McDonald's, ONCE, Aquarius, Atlético de Madrid y Samsung.

"El éxito de una agencia está en su equipo. No se trata solo de talento, sino de crear un ambiente donde la confianza y la complicidad hagan que todos se sientan importantes dentro de la agencia. Es ahí, cuando todos tiran en la misma dirección, donde ocurren cosas extraordinarias", explica Miguel de María.

Por su parte, Elena Delgado añade con el tono característico de Viernes: “Si en Madrid se inventaron los juernes, nosotros llegamos para instaurar los miernes, marnes... incluso los lurnes”.

Madrid, un nuevo escenario para la creatividad La decisión de expandirse a Madrid responde a una visión clara de crecimiento. “La capital es un epicentro de oportunidades y creatividad, y estamos convencidos de que nuestra fórmula única encaja perfectamente en este entorno dinámico”, señala Rafa Grávalos.

Viernes no es solo una agencia; es una actitud. Desde campañas que inspiran acción, como Clicks que no, clicks que sí para Oxfam, hasta ideas disruptivas como Superhéroes vs Villanos para Nexgard, la agencia ha demostrado que la publicidad puede ser tan emocionante como efectiva.

Con este paso, Viernes reafirma su misión: crear campañas que conectan, generan impacto y, sobre todo, dejan huella. Porque en Viernes, lo bueno empieza aquí… o en cualquier día de la semana.