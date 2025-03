Brava, de Maggie Leri; Un testimonio conmovedor sobre la vida, la memoria y la lucha contra la adversidad

Editorial Caligrama se enorgullece en anunciar la publicación de Brava, una obra autobiográfica de Maggie Leri que nos introduce en un relato sincero y revelador sobre la vida, la superación y el poder de la memoria. A través de sus páginas, la autora comparte su historia con una honestidad arrolladora, llevándonos por un viaje de emociones, recuerdos y reflexiones profundas. Esta es una historia que traspasa los límites de una simple narración para convertirse en un testimonio de lucha y resistencia que inspira a quienes enfrentan desafíos en sus propias vidas.

Un relato honesto de valentía y resistencia

Una mañana, Maggie intenta levantarse de la cama, pero se cae. Sus piernas no responden. Así comienza una travesía inesperada, un diagnóstico y un pronóstico que marcarán su vida: en veinte años, su enfermedad lo cambiará todo. A partir de ese momento, debe enfrentar una nueva realidad, redefiniendo su existencia en un mundo donde el cuerpo se convierte en su mayor desafío. Sin embargo, Brava no es solo una historia de enfermedad, sino una celebración de la vida. La autora nos transporta a los paisajes de su infancia, a las complejidades del crecimiento y a la profundidad de lo que significa ser.

A través de la palabra y la memoria, su relato nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del cuerpo y la fortaleza del espíritu. La narración recorre con maestría los momentos más trascendentales de su vida, permitiendo al lector sentirse parte de su lucha y evolución. La capacidad de Maggie para plasmar sus pensamientos y emociones convierte cada página en un testimonio de resistencia y esperanza.

Un libro imprescindible para quienes buscan inspiración y verdad

Más allá de su carácter autobiográfico, Brava es una obra de lectura obligatoria para quienes buscan inspiración en historias de lucha y superación. Con una narrativa cuidada y una estructura que mantiene el interés de principio a fin, la novela nos sumerge en la mente y el corazón de su autora, permitiéndonos compartir sus pensamientos más íntimos y sus reflexiones sobre la vida, el tiempo y la resiliencia.

En un mundo donde la adversidad es una constante, esta historia nos recuerda la importancia de encontrar significado en cada experiencia y de convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento personal. Maggie Leri nos ofrece un libro cargado de emoción, sinceridad y profundidad, cuyo recuerdo permanecerá en el lector mucho después de haber pasado la última página.

La autora

Maggie Leri nació en Asunción, Paraguay, en 1973. Es madre, diseñadora gráfica y deportista. A los cuarenta años fue diagnosticada con una enfermedad crónica, autoinmune e incurable. Desde que decidió compartir su historia, ha logrado rediseñar lo más importante: su propia existencia.

A lo largo de su vida, Maggie ha demostrado un espíritu inquebrantable, destacándose no solo por su talento creativo en el mundo del diseño, sino también por su capacidad de afrontar los desafíos con determinación y valentía. Su historia es un testimonio de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptación y en la disposición a seguir adelante a pesar de las adversidades.

Brava es su ópera prima, una obra que refleja su valentía, sensibilidad y capacidad de transformar la adversidad en una inspiración para otros. Con este libro, la autora no solo comparte su historia, sino que también nos brinda una lección de vida invaluable que resuena en cada página, dejando una marca indeleble en la literatura contemporánea de superación personal.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales