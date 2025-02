Saint Bastian Gael y la forja de una leyenda; 'De Cuervos y Lobos – La Leyenda de Perkolon'.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo donde la literatura de fantasía lucha por reinventarse, 'De Cuervos y Lobos – La Leyenda de Perkolon' emerge como una obra que promete no solo conquistar a los amantes del género, sino también atrapar a aquellos lectores que buscan profundidad, simbolismo y un viaje épico inolvidable. Su autor, Saint Bastian Gael, irrumpe en la escena literaria con una propuesta que mezcla mitología, poesía y batallas memorables en un universo tan vasto como su propia historia personal.

Saint Bastian Gael no es un autor convencional. Su vida nómada, recorriendo pueblos y ciudades en una autocaravana, ha convertido su escritura en un mosaico de relatos y tradiciones ancestrales. “Soy un coleccionista de historias”, afirma con convicción. En sus páginas resuenan ecos de mitos de diferentes culturas, entrelazados con una narrativa que equilibra la épica y la introspección. 'De Cuervos y Lobos' no es solo un libro, es un testimonio de años de aprendizaje y transformación.

Desde la primera página, la novela sumerge al lector en un mundo donde la guerra y la filosofía se entrelazan. Narg Hugnork, el protagonista, no es el típico héroe de espada y destino glorioso; es un líder que carga con dilemas internos, la herencia de un linaje y la necesidad de tomar decisiones que marcarán el destino de su pueblo. Las batallas son brutales, pero también lo son los momentos de introspección, donde la historia cobra una dimensión casi poética.

Los cuervos, omnipresentes en la obra, van más allá del simbolismo: son testigos silenciosos del devenir de la historia y actores clave en el desarrollo del relato. Al igual que los lobos, representan las dualidades que Gael explora en su libro: poder y responsabilidad, verdad y mito, luz y oscuridad.

Aunque 'De Cuervos y Lobos' se inscribe en la fantasía épica, su alcance es mayor. Atraerá a quienes disfrutan de los grandes relatos de guerra y honor, pero también a aquellos que buscan personajes complejos y una escritura que no subestime la inteligencia del lector. “Es una historia sobre la búsqueda de la verdad y el sacrificio que implica descubrirla”, comenta el autor. Con una prosa cuidada y una estructura sólida, la novela se presenta como una obra autoconclusiva, aunque con semillas que prometen continuar la saga.

Publicada por Editorial Círculo Rojo, 'De Cuervos y Lobos – La Leyenda de Perkolon' cuenta con una cuidada edición que resalta su valor narrativo y visual. La portada, diseñada por Carolina Guerrero, es una puerta de entrada perfecta al universo de la historia. Con su lanzamiento en octubre de 2024, el libro ya comienza a generar opiniones entre lectores y críticos, consolidando a Saint Bastian Gael como una voz a seguir en la literatura de fantasía contemporánea.

SINOPSIS

Pocos hombres como él han existido, y ninguno más existirá, pues su nombre era leyenda mucho antes de aquella noche. Narg Hugnork, heredero de la sangre de los cuervos de Odín, con el estandarte de Old Minister al viento, antes del silencio festivo de Yule, lidera la última batalla que lo convertirá en rey del imperio. Sin embargo, su rival, el rey Halfdan, con su último aliento, lo acusa de ser un impostor, revelando la existencia del antiguo manuscrito conocido como Perkolon.

Obligado a cuestionar su propia identidad, Narg emprende una peligrosa búsqueda para descubrir la verdad sobre su linaje. Lo que encuentra es mucho más oscuro y poderoso de lo que jamás imaginó: una fuerza ancestral que amenaza con sumir al mundo en la oscuridad.

En esta épica lucha entre la luz y la oscuridad, a contrarreloj, Narg deberá enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a la sombra que habita dentro de él. ¿Podrá la luz del heredero de los cuervos mantener a raya la oscuridad, cumpliendo su destino, o se perderá en las sombras para convertirse en la encarnación de la destrucción que tanto teme?

AUTOR

Saint Bastian Gael, nacido en 1985 en Buenos Aires, Argentina, transita su tercera vida y segunda profesión, dedicándose a las letras con pasión y maestría. Tras participar en varias antologías de relatos, De Cuervos y Lobos - La leyenda de Perkolon es su primera novela. Especializado en géneros como la fantasía, el thriller, el policial, la espiritualidad y las fábulas, su curiosidad innata lo ha llevado a hablar cuatro idiomas. Para él, la escritura es un viaje tanto hacia lo desconocido como hacia uno mismo, explorando mundos interiores y exteriores con cada relato. Aventurero de corazón, recorre el mundo esparciendo su arte, viajando a bordo de Falkor, su casa con ruedas, siempre en busca de nuevas historias para contar.