Lo barato sale caro; El error de buscar chollos en la contratación de experiencias

Elegir la opción más barata en la contratación de cualquier experiencia puede llevarnos a tener una vivencia barata en la peor acepción de esta palabra. Hablamos desde la perspectiva de la organización de viajes en globo para explicar por qué buscar una experiencia-chollo puede ser un grave error.

Hay que pensado muy bien, ¿para qué buscar un vuelo en globo barato? Volar suele ser una experiencia que viviremos una vez en la vida. Los viajes en globo deben ser seguros o de confianza, pero el adjetivo de barato no es el que debería asociarse a una experiencia como esta.

No ahorres en medidas de seguridad Hay momentos y cosas en las que se puede buscar una oferta y otras en las que claramente nunca lo haríamos. Cuando nuestra seguridad está en juego un menor precio puede suponer unos protocolos de seguridad más laxos, unos equipos más viejos o unos profesionales con menos experiencia.

Un globo, la empresa que lo opera y el piloto responsable, están bajo la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cumplir con todas las medidas de seguridad, los protocolos diarios, las revisiones periódicas y las exigencias en cuanto a la experiencia del personal, son operaciones complejas y caras. Si no tenemos claro de dónde están recortando los precios, no nos arriesguemos a que lo hagan de estas partidas.

Busca calidad y compromiso Si asociamos un buen trabajo de calidad con un precio más elevado, no es por casualidad. Un profesional con experiencia tendrá también un rango salarial más alto. Un precio más elevado no tiene por qué ser caro, simplemente responde a un mejor servicio, en mejores condiciones, con equipos más nuevos y con profesionales mejor pagados y cualificados.

Un viaje en globo no es algo que debamos hacer de la forma más barata posible, sino de la forma más segura y placentera que podamos encontrar. Pilotos y personal bien preparados, equipos debidamente revisados y mantenidos serán una garantía para nosotros como pasajeros y clientes. Esto no se asocia con ofertas exageradas o regateos.

¿Cómo elegir la empresa adecuada? Si los precios son más o menos similares, desconfiemos de ofertas muy llamativas o desproporcionadas. Actualmente, cuentan con herramientas para poder decidir basándonos en las opiniones de otros viajeros que ya vivieron antes la experiencia.

Cristian Biosca, piloto y gerente de Siempre en las nubes, ofrece el siguiente consejo: “Infinidad de portales en Internet nos ofrecen reseñas donde se valoran actividades y servicios, son muy fiables y es muy fácil comparar unas empresas con otras. Una empresa con muchas reseñas y muy buenas nos dará sin duda más confianza. En las reseñas podremos ver además cuáles son los puntos fuertes de cada empresa y, por lo tanto, cuál de ellas se adapta mejor a nuestro modo de viajar o de disfrutar de las actividades”.