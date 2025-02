Repara tu Deuda Abogados cancela 79.389 € en Calafell (Tarragona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada, separada y con un hijo, no pudo devolver los créditos solicitados para hacer frente a su situación Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Cataluña. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Tarragona (Cataluña) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer de Calafell con una deuda de 79.389 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la separación de su marido puesto que anteriormente podían hacer frente a todos los gastos. Por este motivo, la deudora tuvo que asumir únicamente con su salario el cuidado de su hijo, por lo que en un primer momento solicitó varios préstamos para ello. Posteriormente, solicitó financiación para la adquisición de un vehículo necesario para acudir a su puesto de trabajo, lo que aumentó considerablemente la cuota a abonar. Por todo lo expuesto, la concursada cayó en un estado de sobreendeudamiento”.

Según recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015 con objeto de ofrecer una salida airosa a las personas que, a pesar de los esfuerzos realizados, no pueden asumir sus deudas. El origen de esta legislación hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se encuentra vigente desde hace más de 100 años. Aunque a ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs, la realidad es que la mayoría de quienes se han acogido son personas desconocidas para casi toda la sociedad. Al empezar de nuevo, pueden volver a intentarlo creando nuevos negocios, cotizar con normalidad y dejar de sufrir los embargos en sus nóminas”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en aplicar esta legislación en España al haber comenzado su andadura en septiembre del año 2015. La difusión de los casos y el éxito en la tramitación de ellos le ha llevado a posicionarse como referente en la aplicación de este mecanismo a personas con perfiles muy variados.

Desde sus inicios hasta la actualidad, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Algunos de los que han conseguido quedar ya liberados de sus deudas han decidido contar su caso en primera persona. Esto anima a personas desesperanzadas que creen que no podrán salir de la situación de angustia financiera en la que se encuentran.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia.

En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es de gran ayuda el uso de la tecnología. Esto facilita que el cliente mantenga una canal fluido y directo de comunicación con los abogados. Repara tu deuda Abogados cuenta con una herramienta tecnológica en formato de APP, llamada MyRepara, que permite mantener informados a los clientes, el pago de las cuotas y compartir experiencias sobre el grado de satisfacción.

El despacho está especializado también en derecho bancario. Por este motivo, ofrece analizar los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.