El Ayuntamiento cierra RedBar, contraviniendo el apoyo de la CAM a la ampliación horaria en restauración

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre por treinta días del restaurante RedBar 24 h, ubicado en la calle San Leonardo, junto a Plaza de España. El motivo es que la Agencia de Actividades, se niega a dar trámite a las múltiples solicitudes de ampliación de horarios realizadas por RedBar al amparo de la legislación de la Comunidad de Madrid, y a pesar de ello, RedBar ha seguido ofreciendo su servicio de restauración nocturna a los miles de ciudadanos que así se lo reclaman en los últimos años y por distintos motivos.

El empresario Felipe Alayeto, Fundador y CEO de Grupo RedBar 24 h, lleva cuatro años reclamando que Madrid permita la restauración 24/7, como sucede en otras capitales europeas. RedBar atiende a estudiantes, taxistas, reponedores, personal de seguridad y turistas que buscan comer a cualquier hora, fuera del horario habitual. Sin embargo, la Agencia de Actividades del

Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida rechaza sistemáticamente sus solicitudes de ampliación de horario, que son necesarias para poder ofrecer ese servicio sin ser penalizados por ello.

La paradoja es evidente: la Comunidad de Madrid despliega la legislación para que los Ayuntamientos la apliquen. Sin embargo, Madrid no lo hace, a pesar de que el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su constante respaldo a la hostelería con múltiples medidas, tal y como lo hizo en la entrega de los Premios RedBar por la Libertad, organizados por Eneaverso y Fundación Cira en octubre de 2024, donde manifestó su apoyo a poder ofrecer el servicio de restauración, también durante la madrugada.

"La Agencia de Actividades del Ayuntamiento nos cierra, y nos impide dar el servicio que nos reclaman nuestros clientes. En Madrid puedes comer en una discoteca hasta las 5:30 de la mañana, pero no en un restaurante", denuncia el empresario. Esta incongruencia queda reflejada en los informes del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que califica la situación como "absurda e incoherente".

Un cambio legislativo en el aire La Asociación de Hostelería de Madrid trabaja para modificar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), vigente desde 1997, que impone un cierre obligatorio de ocho horas para los restaurantes. La regulación ya ha evolucionado en parte, con la orden de 21 de abril de 2022, que permite a los ayuntamientos ampliar los horarios máximos regulados. No obstante, la Agencia de Actividades contraviniendo la Orden de la Comunidad, se niega a tramitar dichas ampliaciones. Desde la entrada en vigor de la Orden, no se ha tramitado ninguna ampliación de horarios por el Ayuntamiento de Madrid.

En cuanto a los horarios marco regulados por las Comunidades Autónomas, hay gran disparidad. En Cataluña, por ejemplo, un restaurante debe cerrar tres horas, mientras en Madrid debe cerrar un mínimo de ocho horas. Es decir, Madrid es más del doble de restrictiva que Cataluña en esta cuestión. La normativa madrileña es anacrónica y no está actualizada conforme a la realidad social. Ese es el motivo por el que la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), realizó la Orden del 21 de abril del 2022. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 16% la población activa en España trabaja de noche y no dispone de opciones para comer en esos horarios, lo que deja sin servicio a casi cuatro millones de personas.

En los años 80 y 90, la capital contaba con establecimientos como VIPS, abiertos 24 horas. Hoy, solo la chocolatería San Ginés mantiene ese modelo, con una autorización especial. Pese a las negativas del Ayuntamiento, Grupo RedBar 24 h finalmente ha tenido que solicitar a la CAM, Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, autorización para prestar el servicio de madrugada y poder dar de comer en el interior de sus restaurantes y cafeterías a los ciudadanos.

“Nuestro compromiso está con todos los madrileños y ciudadanos de la CAM para ofrecer el servicio que ya es un reclamo social 24/7 con cocina NON STOP, en espacios amigables, confortables y seguros”, asegura Felipe Alayeto, quien ha puesto en marcha la iniciativa de recogida de firmas en la plataforma change.org, por el derecho a una restauración libre 24 horas change.org/POR-EL-DERECHO-A-UNA-RESTAURACION-LIBRE-24H