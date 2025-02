La revolución de la formación en el fútbol; Sports Data Campus y BeMagistral

La creciente especialización en el fútbol requiere profesionales altamente capacitados tanto en el ámbito gerencial como en el deportivo. En este contexto, Sports Data Campus y BeMagistral han firmado un acuerdo estratégico con el objetivo de formar analistas de élite a nivel mundial. Esta alianza busca proporcionar al estudiante de una preparación avanzada en análisis de datos y un conocimiento profundo de los fundamentos del juego desde un enfoque técnico-táctico.

Este acuerdo marca un hito en la educación especializada en fútbol, ya que permite a los estudiantes acceder a una formación integral con doble certificación sin coste adicional. La combinación de conocimientos analíticos y comprensión del juego otorga a los alumnos un perfil altamente demandado en la industria.

David Sáez, CEO de Sports Data Campus, señaló: "Esta alianza representa una auténtica declaración de intenciones y un mensaje claro para los clubes de fútbol que buscan reforzar sus áreas de análisis con profesionales altamente capacitados. Analistas de datos que no solo dominan las principales plataformas de la industria, los lenguajes de programación más demandados, como Python o R, y las herramientas de visualización más avanzadas, sino que también comprenden profundamente los aspectos esenciales del juego".

"Esta combinación única de competencias futbolísticas y analíticas no solo enriquece y contextualiza sus análisis, según las demandas reales de los cuerpos técnicos y direcciones deportivas, sino que les posiciona como los profesionales más completos y preparados para servir a clubes y entidades deportivas”.

El Máster de Fútbol Online de BeMagistral se integra en la oferta académica de Sports Data Campus, ofreciendo un plan de estudios diseñado por más de 85 expertos internacionales. Entre ellos, se encuentran profesionales con experiencia en clubes como el Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, además de figuras reconocidas del fútbol. Este programa incluye formación en análisis táctico, estrategia operativa, desarrollo del jugador, gestión de entrenamientos y habilidades comunicativas, proporcionando a los estudiantes una visión integral del análisis deportivo.

Álvaro Benito, Co-fundador de BeMagistral, por su parte, comentó: "En BeMagistral apostamos por la excelencia en cuanto a formación futbolística, y este 2025 juntaremos fuerzas con Sports Data Campus para seguir democratizando el aprendizaje como hacemos siempre y, por supuesto, para que tengáis las mejores herramientas, herramientas de primerísimo nivel. Juntos queremos impulsar el talento en un fútbol cada vez más competitivo".

En tanto, Aitor Van Den Brule, CEO de BeMagistral, expresó: “Consideramos fundamental el dato y el análisis, y para ello, Sports Data Campus es una referencia a nivel académico. Estamos muy contentos y orgullosos de esta alianza. Además, nos va a permitir, a nuestra comunidad y profesionales, tener más oportunidades de desarrollo profesional y empleo. Nuestra misión es seguir innovando en la educación deportiva y asegurarnos de que nuestros alumnos estén preparados para enfrentar los retos del fútbol moderno".

El acuerdo permite que todos los estudiantes matriculados, de aquí en adelante, en los másters de Sports Data Campus obtengan sin coste adicional, la certificación del Máster de Fútbol Online de BeMagistral. Asimismo, los miembros de la comunidad BeMagistral pueden acceder a condiciones preferenciales en los Másters de Sports Data Campus, incluyendo becas y beneficios exclusivos.

Este convenio no solo potencia el desarrollo académico, sino que también amplía las oportunidades profesionales, brindando acceso a experiencias prácticas con clubes de primer nivel, networking con expertos internacionales y participación en eventos formativos de alto nivel.

Más información en: sportsdatacampus.com/alianza-sports-data-campus-bemagistral/