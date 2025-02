Comunidades de vecinos; cómo eliminar las humedades en garajes y trasteros

La aparición de humedades en edificios residenciales es un problema recurrente que afecta especialmente a garajes y trasteros situados bajo el nivel del suelo. Este tipo de patologías, provocadas principalmente por filtraciones o capilaridad, pueden deteriorar estructuras, generar daños materiales y afectar a la calidad de vida de los residentes. La búsqueda de una solución de humedades efectiva y duradera se ha convertido en una prioridad para comunidades de vecinos y administradores de fincas. En este contexto, Clauni Canarias, representante exclusivo en Canarias de la tecnología de impermeabilización mediante cristalización activa PENETRON, ofrece sistemas innovadores que garantizan resultados permanentes, sostenibles y con un impacto medioambiental reducido.

Tipos de humedades en garajes y trasteros Los garajes y trasteros son especialmente vulnerables a las humedades debido a su ubicación subterránea. Las humedades por capilaridad surgen cuando el agua asciende a través de los capilares de las paredes, provocando daños como desconches, debilitamiento de cimientos y riesgos para la estabilidad estructural.

Por otro lado, las humedades por filtración se producen cuando el agua penetra directamente en el interior, generando charcos, grietas y problemas de seguridad. Ambos tipos de humedades pueden extenderse a otras zonas, agravando los daños si no se actúa a tiempo.

Para abordar estos problemas, Clauni Canarias distribuye productos PENETRON, que ofrecen una solución de humedades integral al convertirse en parte del propio hormigón. Su tecnología de cristalización sella capilares, grietas y microfisuras, impidiendo el paso del agua y otros agentes perjudiciales.

Soluciones como PENETRON ADMIX, un aditivo impermeabilizante para hormigón, y PENETRON SLURRY, un recubrimiento aplicado en superficie, garantizan una protección duradera en zonas críticas como garajes y trasteros.

Soluciones sostenibles y eficaces para comunidades de vecinos La eliminación de humedades en garajes y trasteros no solo preserva la estructura del edificio, sino que también evita daños en vehículos, enseres almacenados y sistemas eléctricos. La falta de ventilación en estos espacios incrementa el riesgo de condensación y deterioro, lo que hace imprescindible contar con soluciones profesionales.

Clauni Canarias, con más de 20 años de experiencia en el mercado insular, proporciona productos que aseguran la impermeabilización del hormigón, mejorando su durabilidad y resistencia sin necesidad de intervenciones adicionales tras su aplicación. El sistema PENETRON actúa a nivel molecular, formando cristales insolubles que sellan el hormigón de manera permanente, incluso en condiciones de alta presión hidrostática.

Además, su tecnología permite que el material respire, evitando acumulaciones de humedad interna. La amplia gama de soluciones incluye selladores como PENEBAR™ SW-45 Rapid, diseñado para juntas de hormigón, y aditivos como PENETRON ADMIX, adecuado para cimientos, aparcamientos y estructuras subterráneas. Con esta oferta, la compañía garantiza no solo la protección de los elementos comunes de los edificios, sino también un avance hacia la reducción de la huella de carbono en el sector de la construcción.

Avanzando hacia un modelo más sostenible, Clauni Canarias continúa ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces para problemas de humedades en comunidades de vecinos, contribuyendo al mantenimiento y seguridad de las infraestructuras residenciales en Canarias.