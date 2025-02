Insignia by Avianca, la experiencia Business Class en vuelos hacia Latinoamérica

En la nueva experiencia Business Class desde y hacia Europa, se cuida cada detalle para el confort y el descanso de los pasajeros.

Las cabinas ofrecen mayor privacidad y espacio, gracias a los asientos flatbed de 180° de reclinación. Contarán con acceso al sistema de entretenimiento en pantallas integradas de 16 pulgadas. Disfrutarán de un amenity kit con estuches coleccionables que han sido diseñados por la marca Mola Sasa, con el apoyo de la comunidad indígena Gunadule, en el que se incluyen productos de Loto del Sur, elevando así, el bienestar a bordo.

También, podrán disfrutar de un menú exclusivo diseñado por el chef Alvaró Clavijo, reconocido en la más reciente versión de The Best Chef Awards, que da a conocer los sabores e ingredientes de Colombia con técnicas de alta cocina para una experiencia gastronómica única, a 36.000 pies de altura.

Vive la experiencia de viajar en los aviones de doble pasillo Boeing 787 y siente cómo la tierra se une con el cielo, creando una conexión sublime.

Insignia by avianca está diseñada para quienes buscan confort y exclusividad en cada detalle.

Conocer más sobre está experiencia en: avianca.com/es/tu-reserva/business-class/insignia/