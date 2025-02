Ibiza Luxury Destination se consolida como el referente del lujo excepcional, sostenible y con propósito

En el marco de Fitur, Ibiza Luxury Destination (ILD) se enorgullece de anunciar su nueva misión y visión estratégica, que posiciona al club como el referente excepcional, sostenible y con propósito en la isla de Ibiza en su evento anual de presentación, organizado en el Restaurante Papúa. Al evento asistieron personalidades importantes como el directori insular de turismo Juan Miguel Costa, el conseller Salvador Losa, el presidente de Fomento del Turismo de Ibiza Alejandro Sancho, Pere Joan, Francisco Ferrer de la ATEIB, Josep Aloy Director General de Turismo del Govern Balear y socios de ILD, entre otros.

En el evento estuvo muy presente el producto local de la isla de Ibiza de la mano de Can Rich, Can Noguera y Mari Mayans además de contar con la colaboración Perl Caviar uno de los mejores manjares. Con un enfoque renovado y firme, ILD explica su objetivo de respaldar, defender y redefinir el lujo en Ibiza, más

allá de la exclusividad y la excelencia, ofreciendo experiencias únicas que preserven la autenticidad y el espíritu de la isla.

Hoy en día, la excelencia no se limita únicamente a la exclusividad. Además de altos estándares, los viajeros buscan experiencias que priorizan la privacidad, el propósito y las emociones transformadoras. En un mundo donde el turismo de excelencia evoluciona constantemente, ILD tiene un claro objetivo: asegurar que cada experiencia de lujo en Ibiza sea genuina, responsable y tenga un impacto positivo en quienes la viven. “Nuestro propósito es marcar la diferencia a través de la excelencia, brindando experiencias únicas que destacan por su calidad, innovación y autenticidad”, afirmó Nuria Moreno, Presidenta de Ibiza Luxury Destination en el evento.

Ibiza se distingue por su autenticidad, su belleza natural y su capacidad para ofrecer tanto sofisticación como momentos de relajación y disfrute. ILD está comprometido en asegurar que la excelencia en la isla preserve estos valores esenciales, respondiendo a las crecientes demandas de los viajeros que buscan algo más que lujo convencional: experiencias que tengan un propósito y un impacto real.

Para llevar a cabo esta misión, ILD se basa en cinco valores clave que guiarán todas sus futuras acciones:

Excelencia: Establecer los más altos estándares en todas las experiencias de lujo, en todo momento.

Sostenibilidad: Compromiso con la conservación y el respeto por el medio ambiente de Ibiza, fomentando un impacto positivo.

Transparencia: Actuar con honestidad e integridad, tanto dentro del club como con los socios y miembros.

Comunidad: Defender la comunidad local, para mejorar, apoyar y preservar las tradiciones y la identidad de la Ibiza.

Emociones: Celebrar la verdadera esencia del lujo, las conexiones emocionales que producen experiencias transformadoras.

ILD tiene la misión de reunir a los mejores expertos en el sector de la excelencia, creando una comunidad de embajadores que representen los valores y la esencia de Ibiza. Con su experiencia y pasión, el club está convencido de que logrará alcanzar sus ambiciosos objetivos.

Sobre Ibiza Luxury Destination

Ibiza Luxury Destination, fundada en 2010 como club de producto del Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, es una organización privada dedicada a posicionar la isla como el destino de lujo por excelencia. A través de su colaboración con instituciones y el sector turístico, promueve