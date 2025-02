FANY R.M. PRESENTA ´EL BANCO MÁS BONITO DEL MUNDO´

CÍRCULO ROJO.- El autor leonés , Fany R.M. debuta con ‘El banco más bonito del mundo’, una novela publicada por la Editorial Círculo Rojo que invita a la reflexión sobre la evolución de las relaciones personales y el respeto a la dignidad de las personas mayores.

La historia sigue a Sabrina, una mujer que revisita su pasado para analizar cómo las relaciones de pareja han cambiado con el tiempo y rendir homenaje a aquellas mujeres que en nuestra historia reciente han sacrificado sus sueños por su familia. Al mismo tiempo, la obra aborda el respeto a los ancianos, exponiendo las dificultades y dilemas a los que se enfrenta la sociedad actual.

El autor, muy cercano a la actividad notarial, se inspiró en su propia experiencia para desarrollar esta historia. "La idea surgió como un regalo para mi hija en su mayoría de edad, pero se transformó en algo mucho más grande. He visto de cerca el trato que reciben muchos ancianos y quería reflejarlo en el libro", afirma Fany R.M.

La novela está dirigida a un público adulto, especialmente a quienes se encuentran en la encrucijada de replantearse su vida y al mismo tiempo se enfrentan a la realidad del envejecimiento de sus padres. Con una narrativa emotiva y cercana, “El banco más bonito del mundo” se erige como un relato con el que muchos podrán identificarse.

Ya disponible en Editorial Círculo Rojo, esta obra ha sido bien recibida por los lectores, quienes la describen como una historia conmovedora y reflexiva. Un libro que pone sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre el amor, la familia y el respeto por nuestros mayores.

SINOPSIS

A sus treinta años, su única experiencia en una notaría se limitaba a la compulsa del título de bióloga que le exigieron para cursar el máster en París. El papeleo previo a la firma de la escritura de compra de su nueva y primera casa en propiedad le reafirmó en su acierto de haberse dedicado a las ciencias.

«Libre de cargas y gravámenes», decía la escritura.

Lo que en ningún lugar decía era que lo que iba a encontrar en ella podría cambiar su vida.

El hombre que estaba sentado tenía el pelo largo, sin llegar a ser una gran melena, rubio y con ligeros rizos. No parecía demasiado gordo, aunque las maderas no dejaban apreciar bien su cuerpo. Al lado de su pie izquierdo, reposaba una botella de vino.

Una casa nueva, un libro escondido, una botella de vino, una vida por delante, una vida que se termina. Acompaña a Sabrina y descubre con Paloma si es posible amar durante toda una vida.

Los distintos y variados personajes y lugares que aparecen en la novela te engancharan a la vida de Sabrina, y, sin perder el humor, probablemente te harán reflexionar sobre la tuya, con un lenguaje sencillo, pero que no por ello deja de ser duro y realista.

AUTORA

Fany R.M. nació hace más de cincuenta años, de los cuales más de veinte han estado estrechamente ligados al mundo notarial.

Herencias, matrimonios, divorcios le han hecho escuchar no solo los problemas jurídicos, sino también los problemas interiores, las angustias y en general las preocupaciones de quienes para dormir tranquilos necesitan, además de firmar un documento, justificar moralmente por qué lo hacen.

En El banco más bonito del mundo, su primera novela, recoge muchos de esos dilemas interiores, los cuales, sin duda, no tienen una única respuesta; cada uno deberá encontrar la suya.

Fany R.M. es un pseudónimo.