Rompiendo esquemas en la hotelería ecuatoriana

Cristian Caicedo ha regresado a Ecuador con el objetivo de desarrollar e implementar estándares de calidad en Rincón Familiar Hostel Boutique, aprovechando su experiencia profesional.

Nacido en Quito, Cristian fue un estudiante dedicado que decidió tomar un año sabático en Londres, Inglaterra, tras finalizar el bachillerato. Durante este tiempo, no solo estudió inglés y negocios, sino que también trabajó en diversas actividades que le proporcionaron valiosas ideas sobre el sector hotelero, su verdadera pasión. Al regresar a su país, se inscribió en la carrera de Negocios Internacionales, mientras aplicaba sus conocimientos en una antigua casona remodelada en el Centro Histórico de Quito de su familia, que con el tiempo se transformó en un encantador hotel boutique.

Su pasión por la hotelería lo llevó a buscar más conocimientos, lo que lo condujo a Suiza, donde cursó un máster en Glion Institute of Higher Education. Esta experiencia amplió sus horizontes y le permitió descubrir nuevas ideas que implementaría en su carrera. Posteriormente, se mudó a Miami para sumergirse en el mundo de la hotelería de lujo, trabajando en prestigiosas cadenas como COMO Hotels and Resorts y The Ritz Carlton, parte del portafolio de Marriott. Allí, se enfocó en roles administrativos en áreas de Ventas, Reservaciones y Revenue Management, así también conoció más a profundidad las áreas de recepción, aprendiendo de los líderes del sector.

A finales de 2023, Cristian regresó a Ecuador lleno de ideas y nuevos proyectos para revitalizar el negocio familiar, en el cual había estado involucrado desde siempre. Se dedicó a revisar los procesos del hotel, mejorando las ventas de habitaciones y optimizando las instalaciones para adaptarse a las necesidades del mercado; así ha podido por varios años consecutivos tener los premios Best of the Best - Travellers Choice de Trip Advisor; y también tener el Certificado de Calidad Turística de la ciudad de Quito, demostrando su enfoque por ser un alojamiento enfocado en la mejora continua . Actualmente, ofrece opciones de alojamiento en suites, estudios y apartamentos en el norte de la ciudad, en la zona financiera.

Cristian tiene ambiciosos planes para continuar creciendo y fortaleciendo la industria turística en Ecuador. A pesar de los tiempos difíciles, él está convencido de que el sector saldrá adelante. Para él, la clave para mejorar el turismo en el país radica en ofrecer consultorías que ayuden a los negocios turísticos y hoteles a elevar sus estándares, optimizar sus procesos y volverse más competitivos a nivel local y nacional; además que Quito como capital tiene mucho potencial turístico el cual se debe trabajar junto al capital privado y entidades públicas.

Website del Hotel: rfhostelboutique.com

Linkedln: linkedin.com/in/christiancaicedohospitality

Instagram: @rinconfamiliarhostel