Peugeot Partner 4x4 by Dangel; La solución definitiva para el trabajo en cualquier terreno

Peugeot y Dangel presentan el nuevo Peugeot Partner 4x4, un vehículo diseñado para empresas que operan en entornos exigentes. Esta nueva versión incorpora la tecnología 4WD by Dangel, combinando un motor diésel con un motor eléctrico trasero autónomo, logrando una tracción optimizada para terrenos difíciles sin comprometer la eficiencia.

La tracción total inteligente se activa automáticamente cuando las ruedas delanteras pierden adherencia, permitiendo que el vehículo avance con seguridad en condiciones adversas como nieve, barro, arena y caminos forestales. Además, el conductor puede seleccionar manualmente entre modo 4x2 y 4x4, incluyendo un modo LOW para velocidades reducidas en terrenos complicados.

Para garantizar el máximo rendimiento y durabilidad, el Partner 4x4 by Dangel incorpora una carrocería elevada (+90 mm), protecciones en el motor, caja de cambios y depósitos de combustible, así como un ESP específico Dangel para mejorar el control y la estabilidad en cualquier situación.

Este modelo es ideal para sectores como la construcción, mantenimiento, logística rural y servicios de emergencia, donde la fiabilidad y la capacidad todoterreno son esenciales. Además, mantiene la capacidad de carga y las prestaciones de la versión estándar, adaptándose a las necesidades de las empresas sin comprometer su operatividad.

Dangel ofrece una garantía estándar de 2 años sin límite de kilometraje, con intervalos de mantenimiento idénticos a los del modelo base, facilitando la gestión de flotas y reduciendo los costos operativos.

Con esta innovadora combinación de tecnología híbrida y tracción total, el Peugeot Partner 4x4 by Dangel se convierte en una opción clave para empresas que buscan movilidad eficiente y versátil en cualquier entorno.

Más información en: dangel4x4.es.