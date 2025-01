Aumento de labios temporal o permanente, ¿qué posibilidades existen?

El aumento de labios es uno de los tratamientos más populares hoy en día porque no solo mejora la armonía facial, sino que también puede aumentar la confianza. Sin embargo, hay un punto clave que se debe tener claro: el aumento de labios permanente no es una opción válida y está completamente prohibido.

Actualmente, el único método seguro y aprobado para este procedimiento es el uso de ácido hialurónico, un material temporal que garantiza resultados naturales y flexibles. Técnicas como los implantes o la transferencia de grasa, que alguna vez se consideraron permanentes, no solo están fuera de la normativa, sino que representan riesgos importantes para la salud.

¿Cómo funciona el aumento temporal con ácido hialurónico? El ácido hialurónico es una sustancia natural que se encuentra en el cuerpo, por lo que es perfectamente compatible con la piel. Este tratamiento es rápido, poco invasivo y con resultados que encantarán:

Naturalidad: Proporciona volumen y forma sin perder la armonía del rostro.

Flexibilidad: Se puede ajustar el volumen o realizar retoques según se desee.

Reversibilidad: Si en algún momento se decide revertir el cambio, es completamente seguro hacerlo.

Además, la recuperación es muy rápida, permitiéndo disfrutar de los resultados en pocos días.

¿Por qué no se realizan aumentos permanentes? Aunque la idea de algo "permanente" pueda parecer atractiva, las técnicas que lo ofrecían, como los implantes o la transferencia de grasa, fueron descartadas por los riesgos que implican:

Infecciones frecuentes.

Migración del material, causando asimetrías.

Resultados difíciles de corregir en caso de insatisfacción.

Estos procedimientos no cumplen con los estándares de seguridad y no son practicados por profesionales certificados. Por eso, el ácido hialurónico es la única opción legal y segura.

¿Cuánto cuesta un aumento temporal con ácido hialurónico? El coste varía dependiendo de la cantidad de producto utilizado y del profesional, pero generalmente oscila entre 250 € y 450 € por sesión.

Beneficios del aumento temporal Optar por el ácido hialurónico tiene muchas ventajas:

Resultados naturales: Se integra perfectamente con los tejidos de los labios.

Seguridad: Es un procedimiento aprobado y realizado solo por especialistas capacitados.

Flexibilidad: Se pueden ajustar los resultados a las preferencias sin comprometerse a algo irreversible.

Conclusión Si se esta pensando en un aumento de labios, recordar que la seguridad siempre es lo más importante. El aumento temporal con ácido hialurónico es la única opción recomendada, ya que brinda resultados hermosos, naturales y sin riesgos.

En el centro Institut Medic Da Vinci cuentan con especialistas altamente capacitados que se asegurarán de que el procedimiento sea seguro y adaptado. Si se tienen dudas o se esta lista para dar el paso, visitar su página web en institutmedicdavinci.com para más información o para agendar una consulta.