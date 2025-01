El mecanismo batiente automático SW300-S de ASSA ABLOY combina eficiencia y sostenibilidad

El sector de las soluciones automáticas para accesos continúa evolucionando con productos que priorizan la funcionalidad, la sostenibilidad y el diseño inteligente. En este contexto, ASSA ABLOY amplía su oferta con el lanzamiento del nuevo mecanismo batiente automático SW300-S, que combina innovación y ahorro energético para responder a las necesidades de los entornos comerciales, sanitarios y residenciales más exigentes.

Esta nueva incorporación al portfolio de ASSA ABLOY se posiciona como una solución versátil dentro de la gama de mecanismos y sistemas de puertas batientes de la compañía. Con un diseño compacto y una tecnología de última generación, el SW300-S garantiza una experiencia de uso eficiente, segura y sostenible, cumpliendo con los más altos estándares del mercado.

Un diseño compacto que optimiza el rendimiento El operador SW300-S destaca por su diseño compacto y robusto, que se adapta perfectamente a diferentes configuraciones de acceso, desde instalaciones comerciales hasta edificios residenciales, centros sanitarios y edificios públicos o privados. Este mecanismo batiente automático ha sido diseñado para proporcionar una apertura y cierre suave y preciso, incluso en condiciones de uso intensivo.

El enfoque en la durabilidad y la fiabilidad se complementa con un sistema de control inteligente que permite ajustar parámetros como la velocidad, la fuerza y el ángulo de apertura para garantizar una integración perfecta en cualquier entorno. Este nivel de personalización no solo mejora la funcionalidad, sino que también asegura un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del producto.

Innovación tecnológica al servicio de la sostenibilidad Uno de los aspectos más destacados del SW300-S es su capacidad para contribuir al ahorro energético. Este mecanismo incorpora tecnologías avanzadas que minimizan el consumo energético durante su funcionamiento, alineándose con los objetivos de sostenibilidad que caracterizan a ASSA ABLOY. Además, su eficiencia energética no solo reduce el impacto medioambiental, sino que también se traduce en un ahorro económico significativo para los usuarios.

El SW300-S también está equipado con sistemas de seguridad mejorados, que garantizan la protección de los usuarios durante el funcionamiento del mecanismo. Su diseño cumple con las normativas internacionales más estrictas, lo que refuerza la confianza en su uso en entornos de alta afluencia. Además, a través de la aplicación de mantenimiento, se puede acceder de manera sencilla a todos los datos de la puerta en tiempo real, ofreciendo una solución rápida e inteligente.

Con el lanzamiento del SW300-S, ASSA ABLOY continúa consolidándose como un referente en soluciones de acceso automáticas. Este nuevo mecanismo batiente automático amplía las posibilidades de integración en proyectos arquitectónicos modernos, ofreciendo una combinación perfecta de diseño, funcionalidad y sostenibilidad.

El compromiso de ASSA ABLOY con la innovación se refleja en cada detalle del SW300-S, que no solo responde a las demandas actuales del mercado, sino que también sienta las bases para el desarrollo de soluciones aún más avanzadas en el futuro. Este producto se incorpora a un portfolio que ya destaca por su calidad y capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

ASSA ABLOY reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la sostenibilidad, demostrando una vez más su capacidad para desarrollar soluciones que optimizan los accesos y mejoran la experiencia de los usuarios.