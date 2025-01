PhysioMRI Revoluciona la Resonancia Magnética Portátil con Inteligencia Artificial

El fabricante español de máquinas de resonancia magnética de bajo campo eleva la calidad de las imágenes, reduce tiempos de estudio y democratiza el acceso al diagnóstico avanzado.

La comercialización de PhysioMRI facilitara el acceso a la resonancia magnética con un enfoque innovador, utilizara un hibrido entre el modelo de reservas de Tesla y el modelo de las empresas de fotocopiadoras de hace 20 años.

Valencia, España, enero de 2025 – PhysioMRI, líder en innovación tecnológica médica, da un nuevo paso hacia el futuro de la salud con la incorporación de inteligencia artificial (IA) en su revolucionario dispositivo de resonancia magnética portátil. Este avance no solo redefine la calidad de las imágenes, sino que también reduce significativamente los tiempos de estudio, consolidando su posición como pionero en el sector.

La resonancia magnética, tradicionalmente asociada a equipos costosos y voluminosos, ahora está al alcance de más profesionales gracias a la solución de PhysioMRI. Su dispositivo, único en el mundo por ser realmente portátil y un 90% más económico que los modelos actuales, suma ahora una potente capa de IA que optimiza cada etapa del proceso de diagnóstico.

Inteligencia Artificial: La Clave del Cambio La integración de IA en el sistema de PhysioMRI permite procesar y mejorar las imágenes en tiempo real. Esto asegura una resolución más alta, incluso en entornos con recursos limitados, facilitando diagnósticos más precisos y accesibles. Además, la IA minimiza los artefactos y el ruido en las imágenes, problemas comunes en sistemas tradicionales, proporcionando una visualización más clara de las estructuras internas del cuerpo humano.

Otro aspecto revolucionario es la reducción drástica de los tiempos de estudio. Los algoritmos avanzados optimizan la adquisición de imágenes, permitiendo resultados en tiempo récord. Esto no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también incrementa la eficiencia operativa de clínicas y hospitales, ampliando su capacidad de atención.

Acceso Universal: Democratización de la Resonancia Magnética La tecnología de PhysioMRI tiene el potencial de transformar radicalmente el acceso a la resonancia magnética. Miles, o incluso cientos de miles, de establecimientos sanitarios como clínicas de fisioterapia, centros médicos y pequeñas clínicas podrán acceder a esta avanzada tecnología de imagen médica, que hasta ahora estaba reservada únicamente a grandes hospitales capaces de invertir millones de euros en estos dispositivos.

Según Jon Fatelevich, cofundador y CSO de la compañía:

"Con PhysioMRI, esto cambiará para siempre. Gracias a la drástica reducción de costes y la alta calidad que hemos conseguido, queremos romper esta barrera económica ofreciendo nuestras máquinas bajo un modelo de pago por uso, similar al modelo de fotocopiadoras que teníamos en España hace 20 años. Así, las entidades interesadas no tendrán que comprarlas, sino pagar solo por lo que utilicen, democratizando de verdad el acceso a la mejor tecnología de imagen médica del mundo."

Además, Fatelevich destacó que los interesados podrán reservar las máquinas directamente a través de la web de PhysioMRI, emulando el estilo innovador de Tesla. Esta estrategia disruptiva abre la puerta para que más profesionales y centros sanitarios puedan beneficiarse de esta tecnología puntera sin realizar grandes inversiones iniciales.

Comercialización: El Futuro Está Aquí PhysioMRI ya trabaja en la comercialización de esta innovadora tecnología. Según Fatelevich:

"Iniciaremos las preventas durante el primer semestre de 2025, con las primeras entregas previstas para finales de 2025 y principios de 2026, tras obtener la certificación CE en la que ya estamos muy avanzados"

Impacto Global: Democratización del Diagnóstico El dispositivo portátil de PhysioMRI no solo reduce costes y mejora la accesibilidad, sino que también sienta las bases para un futuro donde la inteligencia artificial será una herramienta esencial en el cuidado de la salud. Esta tecnología está especialmente diseñada para llevar diagnósticos avanzados a lugares con infraestructura limitada, democratizando así el acceso a herramientas médicas de primer nivel.

Con esta innovación, PhysioMRI refuerza su misión de hacer que la tecnología médica sea más eficiente, accesible y precisa, marcando el comienzo de una nueva era en el diagnóstico por imagen.