Oscar Masó y su experiencia en el Rally Dakar

El Rally Dakar, conocido como una de las competiciones más exigentes del mundo del motorsport, representa un desafío extremo tanto para pilotos como para sus vehículos. En su última edición, Oscar Masó, el empresario catalán y piloto de rallys, decidió enfrentarse a esta épica prueba, compartiendo una experiencia que destaca por su dureza y las lecciones aprendidas en el desierto de Arabia Saudita.

Con un recorrido de 12 etapas y más de 8.000 kilómetros de terrenos variados y complejos, el Rally Dakar exige no solo habilidades de conducción excepcionales, sino también una gran resistencia física y mental. Para Oscar Masó, esta fue una oportunidad de superar sus propios límites y demostrar su pasión por los rallys y el karting en uno de los entornos más desafiantes del planeta.

Una aventura en el corazón del desierto La aventura de Oscar Masó comenzó en Bisha, Arabia Saudita, punto de partida de la competición. La etapa inicial, un prólogo de 40 kilómetros, marcó el inicio de un desafío cada vez más exigente. Posteriormente, la primera etapa de 500 kilómetros sirvió como introducción al terreno hostil que caracterizó al rally.

Uno de los momentos más destacados fue la etapa 2, una prueba de resistencia de 1.000 kilómetros cronometrados divididos en dos días. Durante esta etapa, los pilotos tuvieron que dormir en el desierto en tiendas de campaña proporcionadas por la organización, alimentándose únicamente con raciones militares. Esta etapa maratón no solo puso a prueba las habilidades de conducción, sino también la capacidad de adaptación a condiciones extremas.

El recorrido continuó con etapas como la que conectó Bisha y Al Henakiyah, un tramo de 350 kilómetros marcado por terrenos pedregosos que pusieron a prueba la durabilidad del coche. Posteriormente, las etapas 4 y 5 llevaron a los participantes hacia Hail, en otra etapa maratón. Lamentablemente, aquí las complicaciones mecánicas comenzaron a dificultar el avance, forzando a Oscar Masó a retirarse antes de completar el rally.

Una experiencia de aprendizaje y superación Aunque no logró terminar la competición, la experiencia en el Rally Dakar fue, según Oscar Masó, “muy dura y rompedora para los coches, pero increíblemente enriquecedora”. La dificultad del terreno, la exigencia física y las condiciones extremas hicieron de esta aventura una experiencia única que le permitió aprender y crecer tanto como piloto como profesional en el mundo del motorsport y del karting, donde imparte clases.

Para Oscar Masó, participar en el Rally Dakar no solo fue un reto personal, sino también una forma de mostrar su compromiso con el motorsport, combinando su experiencia empresarial y su pasión por los rallys. A pesar de las adversidades, su paso por esta icónica competición refuerza su determinación para futuros proyectos en este ámbito.

Con esta vivencia, Oscar Masó se suma a la lista de exclusivos pilotos que han enfrentado el desafío del Dakar, demostrando que, más allá del resultado, lo importante es el esfuerzo y la pasión por competir en uno de los eventos más exigentes del mundo del rally.