El futuro de la logística de última milla; 70% de entregas gestionadas por agentes de IA

A medida que el comercio electrónico sigue creciendo, las empresas de logística enfrentan el desafío de mejorar la eficiencia y la experiencia de entrega en la última milla. Ante el aumento de las expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas y precisas, los chatbots con inteligencia artificial (IA) se presentan como una solución clave para transformar este proceso.

La última milla, definida como la fase final del envío que transporta los paquetes desde el centro de distribución hasta el domicilio del cliente, representa más del 30% del coste total de la cadena de suministro. Además, constituye una etapa crítica para la satisfacción del cliente, ya que errores como retrasos o información confusa pueden impactar negativamente en la experiencia de compra. En este contexto, los chatbots basados en IA están marcando una diferencia significativa.

La revolución de los chatbots en la última milla Los chatbots con IA han dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta ampliamente implementada en empresas de logística globales. Estas soluciones automatizadas facilitan una comunicación fluida y eficiente entre las empresas de mensajería y los consumidores, a la vez que optimizan la gestión de envíos. Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

Seguimiento en tiempo real: Actualizaciones automáticas sobre el estado de las entregas, desde la salida del paquete del almacén hasta su recepción.

Resolución de incidencias: Gestión de situaciones imprevistas, como cambios en la dirección de entrega o modificaciones en el horario, sin intervención humana.

Soporte 24/7: Respuestas inmediatas y resolución de dudas en cualquier momento del día.

La logística de última milla en cifras La logística de última milla atraviesa una transformación impulsada por la tecnología y la creciente demanda de servicios más rápidos y personalizados. Según datos de McKinsey, la automatización tiene el potencial de reducir los costes operativos hasta en un 25% en los próximos años.

Por su parte, un estudio de Gartner proyecta que, para 2025, se espera que el 70% de las interacciones de servicio al cliente en el sector logístico serán gestionadas por soluciones basadas en inteligencia artificial. Este cambio permitirá optimizar recursos y ofrecer respuestas inmediatas a consultas frecuentes.

Además, la transparencia en las entregas se ha consolidado como un valor imprescindible para los consumidores. De acuerdo con datos recientes, el 60% las personas otorgan gran importancia a recibir actualizaciones en tiempo real sobre sus pedidos, mejorando así la percepción de las marcas y reforzando la confianza en los servicios ofrecidos.

La integración de estas tecnologías no solo representa una tendencia, sino una necesidad estratégica para mantener la competitividad en un mercado cada vez más exigente.

El futuro de las entregas inteligentes Las soluciones basadas en inteligencia artificial, como los chatbots para logística de última milla, no solo optimizan los procesos logísticos, sino que también están allanando el camino hacia el futuro de entregas inteligentes. Con el avance tecnológico, se espera que los chatbots con IA incorporen algoritmos predictivos capaces de prever incidencias antes de que ocurran.

Empresas líderes en el sector, como GLS, ya están invirtiendo en estas tecnologías con el objetivo de mejorar la eficiencia en la última milla y mantenerse competitivas. Estas soluciones permiten ofrecer entregas más rápidas, eficientes y personalizadas, lo que contribuye tanto a la reducción de costes operativos como a la mejora de la experiencia del consumidor.

Aunoa, mediante sus agentes de IA, se ha destacado en la implementación de estas soluciones, ayudando a empresas del sector logístico a gestionar sus entregas de última milla de manera más eficiente. Con un enfoque centrado en la automatización y la optimización del servicio, la compañía ha consolidado su posición como líder en la evolución de la logística inteligente.

Elisabet Julian, Marketing Manager de Aunoa, afirma:

"Los agentes de IA están transformando profundamente la manera en que se gestiona la logística de última milla. El objetivo es no solo facilitar una experiencia de entrega más rápida y eficiente, sino también garantizar una atención al cliente inmediata y personalizada. Aunoa ayuda a las empresas a superar los retos de la última milla con soluciones innovadoras y de confianza".

Sobre Aunoa Aunoa es una empresa innovadora que desarrolla soluciones de inteligencia artificial orientadas a la automatización de procesos empresariales. Con un enfoque en la mejora de la atención al cliente y la experiencia del usuario, la compañía ofrece soluciones personalizadas para diferentes sectores, incluidas empresas de comercio electrónico y logística.