Áurea presenta 'Os Retornados', el cortometraje central de su nueva campaña de rebranding

La agencia Áurea ha dado un gran paso en su posicionamiento en el mercado con el lanzamiento de su cortometraje "Os Retornados", una pieza clave en su nueva estrategia de rebranding. Esta campaña, profundamente arraigada en la cultura gallega, toma como inspiración la mítica Odisea de Ulises, pero con un giro personal y emotivo: la historia de alguno de los integrantes de Áurea, quienes, tras años de experiencias y aprendizajes fuera de Galicia, han sentido la llamada de volver a su tierra natal. Este retorno, cargado de significado, no solo simboliza una vuelta a los orígenes físicos, sino también una apuesta por lo esencial, lo auténtico, y lo que verdaderamente tiene valor y corazón.

"Hoy en día, muchas marcas tienden a complicar sus estrategias, avanzando sin mirar atrás", comenta Santiago Cachón, CEO de la agencia.

"Nosotros creemos que, a veces, es necesario regresar a los inicios, a aquello que funciona y tiene una conexión emocional".

Con esta visión, Áurea quiere mostrarse no solo como una agencia, sino como un socio comprometido con las marcas, que entiende y valora el poder de lo simple y auténtico en un entorno publicitario cada vez más complejo.

El rebranding de Áurea es más que un cambio estético, aunque la nueva identidad visual de la agencia refleja perfectamente este espíritu renovado. El verdadero cambio se encuentra en su filosofía y valores. Áurea busca consolidarse como una agencia con una propuesta 360, capaz de abordar proyectos desde un enfoque estratégico integral, pero siempre manteniendo una relación cercana y leal con sus clientes.

Además, Áurea se destaca por su espíritu colaborativo con otras agencias del sector, lo que les permite trabajar en proyectos multifacéticos y aprovechar sinergias creativas que beneficien a sus clientes y a la industria en general.

Con el lanzamiento de "Os Retornados", Áurea pretende no solo posicionarse con fuerza en el mercado gallego, sino también contar su historia al resto del sector publicitario, compartiendo sus valores y su visión de cómo una agencia puede adaptarse a las necesidades del mundo moderno sin perder su esencia.

El cortometraje será el pilar de una campaña que se desplegará en múltiples canales, incluyendo redes sociales, medios digitales y eventos del sector, para acercar esta historia y su mensaje a audiencias amplias y variadas.