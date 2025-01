Equilibrio entre tecnología y experiencia humana, clave para el éxito en la Inteligencia de Medios

Madrid, 22/01/2025.- En 2025, la Inteligencia Artificial será el gran protagonista de los cambios tecnológicos que transformarán el panorama del Media Intelligence. Un cambio que vendrá marcado, principalmente, por la creciente necesidad de los clientes en precisión y agilidad de los servicios, apoyada en un liderazgo humano que guíe la tecnología, la escucha activa y capacidad de adaptación. Los clientes demandan información precisa en tiempo real y aunque la IA es crucial, el factor humano sigue siendo esencial, especialmente en situaciones complejas. El equilibrio entre tecnología y experiencia humana será vital para destacar en un entorno dinámico.

Con estas premisas, las principales tendencias en Media Intelligence que marcarán la evolución del mercado en 2025, según Hallon son:

Más precisión, más agilidad Para los clientes, recibir información precisa y en tiempo real les permite tomar decisiones acertadas, anticiparse a problemas potenciales y reaccionar de manera efectiva ante cualquier situación. Contar con datos relevantes y precisos no es un lujo, es una necesidad, especialmente cuando una marca enfrenta una crisis, ya que cada minuto cuenta para controlar el impacto y proteger su reputación. Por ello esta combinación se convierte en un estándar indispensable para el sector.

Los humanos al mando Aunque la IA se ha consolidado como una herramienta imprescindible en la inteligencia de medios, el factor humano sigue siendo el eje principal para garantizar el éxito.

En un entorno automatizado, el equipo humano se convierte en el respaldo necesario para situaciones complejas como crisis, cambios estratégicos o ajustes específicos. Contar con expertos que lideren los servicios de media intelligence con conocimiento y experiencia será la gran tendencia para diferenciarse en un mercado competitivo.

Escucha activa La inmersión de las personas en redes sociales y plataformas digitales genera una conversación constante alrededor de las marcas. Para estas, la escucha activa no es opcional: es una herramienta esencial para entender lo que se dice, identificar tendencias y conectar con el público.

Priorizar la escucha activa permite a las marcas conocer las opiniones de los consumidores, participar en las conversaciones relevantes y establecer vínculos de fidelidad duraderos. En 2025, esta práctica será aún más imprescindible para construir una relación sólida con la audiencia.

Adaptación En un mundo donde los formatos rígidos y la atención mediocre al cliente limitan el crecimiento, la capacidad de adaptación será un diferenciador clave en 2025. Los clientes exigen soluciones personalizadas que se ajusten a las necesidades únicas de sus marcas.

Un enfoque flexible y una atención cercana son esenciales para comprender los retos y objetivos de cada cliente. Esto permite ofrecer productos de inteligencia de medios estratégicamente adaptados y garantiza que el servicio no solo sea funcional, sino relevante y alineado con los objetivos del cliente.

En resumen, en 2025 la inteligencia de medios seguirá avanzando hacia un equilibrio entre la tecnología y la intervención humana. La precisión, la escucha activa, la adaptación y el liderazgo experto no son solo tendencias, son necesidades para cualquier marca que busque destacar en un entorno mediático complejo y en constante cambio.

¿Qué es Hallon? Hallon es una firma de Media intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en Comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de nuestros clientes. Hallon es la única compañía del sector totalmente independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que la conforman. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y 200 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.