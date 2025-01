Castpecker; Solución innovadora en la demolición robótica industrial

alfran® revoluciona la demolición robótica con la Castpecker, un innovador sistema desarrollado para estructuras industriales verticales donde el equipo de demolición robótica cuelga de un polipasto, sin necesidad de plataformas de soporte ni andamios. Este gran avance tecnológico redefine los estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad en las industrias más exigentes.

Seguridad y salud como un valor El sistema Castpecker, operado por control remoto, elimina la necesidad de andamios y plataformas, y reduce drásticamente los riesgos laborales asociados a las tareas manuales de demolición, minimizando la exposición de los trabajadores a entornos peligrosos y eliminando su fatiga por sobreesfuerzos. Esto es especialmente importante dado que en alfran® la seguridad es un Valor, no tan sólo una prioridad puntual.

Rendimiento y sostenibilidad Este servicio destaca por su precisión y alto rendimiento, logrando una reducción significativa en los tiempos de parada de planta y permitiendo una mejor planificación de los trabajos de demolición. Curiosamente, el brazo articulado de esta máquina tiene más fuerza en la demolición colgada de un polipasto que apoyada en una plataforma, al aprovechar mejor su potencia en esta posición de apoyo. Además, su diseño genera menos polvo y ruido, contribuyendo a minimizar el impacto ambiental de las operaciones.

Resultados comprobados En comparación con la demolición manual y la demolición que usa el equipo de demolición robótica sobre una plataforma, Castpecker reduce drásticamente las horas necesarias en las tareas de mantenimiento, optimizando los costos operativos, y minimizando, por tanto, los riesgos de accidentes al reducir el nº personas implicadas en el proceso y el tiempo de trabajo. Su eficacia ha sido demostrada en entornos industriales de alta exigencia. En conclusión, LESS PEOPLE + LESS TIME = MINIMIZE RISK OF ACCIDENTS.

Adaptabilidad para diversas industrias Castpecker es versátil y se adapta a diferentes formas y tamaños de estructuras verticales, eliminando la necesidad de plataformas de soporte y andamios, ya que solo es necesario su izado. El sistema demuestra su eficacia en múltiples aplicaciones e industrias. Dotado de cámaras de alta resolución, permite así mismo la inspección de equipos y trabajos de eliminación de residuos sin tener que usar la intervención de personas en estos peligrosos procesos.

Casos de éxito global Castpecker ha sido utilizado en plantas de compañías industriales punteras a nivel mundial, consolidándose como la solución ideal para la demolición robótica industrial.

¡Con Castpecker, el futuro de la demolición robótica ya está aquí!

Para más información, mandar un correo a alfran@alfran.com, llamar al Tel. +34 955 634 200 o visitar la web alfran.com