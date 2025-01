Nuevo Censo Medioambiental; Un Impulso hacia la Sostenibilidad Empresarial

El pasado 21 de diciembre de 2024 marcó un momento importante para las empresas de la Región de Murcia. Ese día se anunció la creación del Censo de Obligados Tributarios Medioambientales, un nuevo instrumento que busca gestionar de manera más eficiente los impuestos autonómicos vinculados a la protección del medio ambiente. Esta medida, regulada por la Orden de 29 de noviembre de 2024, no solo refuerza la trazabilidad de las actividades con impacto ambiental, sino que también fomenta un compromiso más claro con la sostenibilidad. A partir del 20 de enero de 2025, la inscripción en este censo será obligatoria para muchas empresas.

Inmaculada Moreno (Departamento de Consultoría y Formación de Grupo Carrillo) explica con todo lujo de detalles esta nueva normativa.

¿A quién afecta esta medida? Este censo está diseñado para incluir a todas aquellas actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Por ejemplo, deben inscribirse:

Las empresas y entidades que sean contribuyentes de impuestos como el Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales o el Impuesto sobre Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera. Incluso aquellas actividades que, aunque estén exentas de tributar, puedan generar riesgos ambientales, deberán registrarse.

Otro grupo afectado son las empresas que ya disponen de autorizaciones ambientales. Aunque sus instalaciones no estén aún en funcionamiento, estarán igualmente obligadas a cumplir con esta nueva normativa.

En definitiva, el censo busca identificar y controlar todas las actividades que puedan influir en el entorno, sin dejar ningún cabo suelto.

Sin embargo, esta obligación no se aplica a todas las empresas. Aquellas cuya actividad no genere emisiones ni vertidos relevantes, o que no requieran autorizaciones ambientales debido a su bajo riesgo ambiental, quedarán fuera de esta normativa.

¿Qué implica inscribirse? Formar parte del Censo de Obligados Tributarios Medioambientales implica asumir ciertas responsabilidades administrativas.

El primer paso es presentar la declaración de alta, que formaliza la inscripción en el censo. Este trámite debe realizarse en un plazo de un mes desde la obtención de una autorización ambiental o desde la entrada en vigor de la normativa.

A lo largo del tiempo, si la empresa realiza cambios en sus actividades – ya sea ampliando instalaciones, iniciando nuevas operaciones o incluso cerrando alguna actividad existente– deberá presentar una declaración de modificación para actualizar su situación en el censo.

Finalmente, si una empresa cesa completamente las actividades relacionadas con los impuestos medioambientales o se disuelve, será necesario presentar la declaración de baja en el plazo de un mes. Este procedimiento garantiza que la administración tenga un control actualizado y preciso de todas las actividades sujetas a regulación.

Un proceso totalmente digitalizado El proceso de inscripción en el censo es completamente electrónico, lo que simplifica los trámites y facilita su gestión. A través de la sede electrónica de la Región de Murcia, las empresas podrán completar todos los procedimientos necesarios utilizando los formularios específicos:

El Modelo VA1, destinado a actividades relacionadas con vertidos, y el Modelo EG2, enfocado en emisiones de gases contaminantes.

Ambos modelos permiten realizar altas, modificaciones y bajas de forma ágil y centralizada.

¿Qué ocurre si no se cumple con esta obligación? El incumplimiento de la inscripción en el censo puede tener consecuencias importantes. La administración está facultada para incorporar de oficio a las empresas que no cumplan voluntariamente con esta obligación, lo que puede derivar en sanciones administrativas. Además, la falta de inscripción no exime a las empresas de cumplir con otras responsabilidades tributarias, como la presentación de autoliquidaciones.

Por ello, es fundamental que las empresas aborden esta nueva obligación con responsabilidad y diligencia, evitando problemas futuros con la administración tributaria.

Grupo Carrillo: Su aliado en la gestión medioambiental En Grupo Carrillo, se comprende que adaptarse a nuevas normativas puede ser un reto, especialmente cuando se trata de cumplir con requisitos técnicos y administrativos. El equipo de expertos está aquí para simplificar este proceso, asegurando que su empresa cumpla con todas las obligaciones de manera eficiente y sin complicaciones.

Ofrecen un servicio integral que abarca desde el análisis personalizado de su situación hasta la gestión completa de los trámites necesarios. Se encargan de preparar y presentar las declaraciones de alta, modificación y baja, garantizando que todo se haga en los plazos establecidos. Además, brindan asesoramiento técnico y legal para afrontar cualquier requerimiento o posible sanción que pudiera surgir.

Este nuevo censo no solo es una herramienta para mejorar la sostenibilidad en la Región de Murcia, sino también una oportunidad para que las empresas demuestren su compromiso con el medio ambiente. En Grupo Carrillo, ayudan a dar este paso con la seguridad de estar cumpliendo con la normativa y contribuyendo a un futuro más responsable.