Celebra San Valentín con Vegamar

Para brindar por el amor, los momentos compartidos y los sabores inolvidables.

Para Vegamar, San Valentín no tiene por qué ser un día convencional. Este año, LOVE IS IN THE WINE es una oda al amor en todas sus formas, un homenaje a los momentos especiales que compartimos alrededor de una copa de vino. Ya sea con pareja, amigos o disfrutando de un tiempo para ti. Celebran la pasión, el sabor y los instantes que hacen que la vida sea más vibrante. El amor está en los detalles, en la compañía y, por supuesto, en el vino.

LOVE Edition Packs Gourmet: La excusa perfecta para disfrutar Para este San Valentín, Vegamar lanza una edición limitada de packs gourmet diseñados para crear momentos inolvidables.

Cada pack incluye una selección pensada para combinar sabores y emociones: Vermut Oh Lalá de Vegamar, perfecto para iniciar la velada con un toque de sofisticación; pimientos del piquillo en conserva y piparras dulces, un contraste de sabores para alegrar cualquier aperitivo; cuña de queso ahumado y crema de queso al Syrah, exquisitas opciones que combinan a la perfección con los vinos; lomo ibérico loncheado, un clásico gourmet que nunca falla; vino blanco Godello Vegamar, fresco y elegante, ideal para acompañar esta experiencia; y galletas de chocolate, el toque dulce perfecto para cerrar la celebración.

Además, el pack incluye una lámina con un mensaje inspirador sobre el amor y dos cartas del as de corazones, un símbolo que celebra la suerte de encontrar el amor en los pequeños detalles dela vida.

Cata Wine & Chocolate en los espacios gourmet Para seguir celebrando el amor, Vegamar ha organizado una cata especial para el 13 de Febrero en sus espacios gourmet de Madrid y Valencia. Una propuesta perfecta para disfrutar de una velada íntima y llena de sabor, donde descubrir y saborear los productos y vinos más selectos de Vegamar. Una oportunidad para compartir momentos únicos, brindar por el amor y disfrutar de una cata pensada para enamorar todos los sentidos.

Un vino que habla por uno mismo Vegamar no es solo una bodega, es una forma de celebrar la vida. Cada botella, cada pack y cada detalle están diseñados para ser el centro de momentos únicos. Con esta campaña, quieren que el vino sea el pretexto perfecto para compartir, disfrutar y brindar por lo que más importa: el amor, en todas sus formas. Los packs gourmet se puede comprar en los espacios Gourmet Vegamar, o en su página web vegamar.es, con entrega en 24/48 horas.