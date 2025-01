La intriga y el suspense llegan con fuerza; ´Lola. Monólogos desde el otro lado´, de Jaume Cortés Boada.

Una novela que mezcla misterio, actualidad y erotismo bajo la pluma de un escritor con dos décadas de experiencia.

CÍRCULO ROJO.- La literatura contemporánea suma una nueva obra que promete conquistar a los amantes del suspense: "Lola. Monólogos desde el otro lado", la más reciente novela de Jaume Cortés Boada, publicada por Editorial Círculo Rojo. Con una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la escritura y una sólida base en el género de la intriga, el autor entrega una historia cautivadora que atrapa desde la primera página.

En esta nueva obra, Jaume Cortés Boada regresa con Arnau Benavides, un personaje recurrente en su universo literario, que cobra vida con una mezcla de humor, suspenso y crítica social. La trama gira en torno a la desaparición de una periodista en extrañas circunstancias, desatando una investigación que saca a la luz secretos ocultos y provoca giros inesperados en la historia. Con su estilo ágil y una narrativa que combina elementos policiales y eróticos, el autor ofrece una experiencia literaria fácil y amena.

Una inspiración nacida del mar

Jaume Cortés Boada encuentra en el mar un hilo conductor para sus historias. Después de su éxito con Desafío a bordo, Antártida y la Trilogía de un naufragio, el escritor buscó mantener viva la esencia de Arnau Benavides, el capitán de la marina mercante que protagoniza esta nueva aventura. “La inspiración proviene de mis obras anteriores y de la necesidad de seguir escribiendo. El mar siempre ha sido una gran fuente de inspiración”, confiesa el autor.

Un relato dirigido a los amantes de la intriga

Con un enfoque claro hacia el público adulto, esta novela se convierte en una opción ideal para quienes disfrutan del suspense y las historias que retan la lógica. "Lola. Monólogos desde el otro lado" ofrece personajes complejos y situaciones que, sin duda, resonarán entre los lectores por su cercanía a realidades actuales. Jaume Cortés Boada destaca: “El libro es divertido, cómodo de leer y guarda cierta complicidad con personajes de nuestra actualidad”.

Lo que realmente diferencia a “Lola. Monólogos desde el otro lado” es su capacidad para unir diversos géneros con una narrativa fluida y cercana. En un mercado saturado, Jaume Cortés Boada logra sobresalir al ofrecer una perspectiva fresca y envolvente que engancha al lector desde el primer momento. La crítica social, la intriga y el erotismo se entrelazan para crear una novela que merece ser leída y debatida.

Esta novela ofrece una experiencia de lectura que te mantendrá al filo del asiento. Descubre por qué “Lola. Monólogos desde el otro lado” ya está generando opiniones entre el público y deja que el misterio te envuelva en cada página.

SINOPSIS

A través de una serie continuada de monólogos, Lola, desde donde se encuentra, en el otro lado, ha querido contar en detalle gran parte de lo que ha sido su vida, la que compartió con Arnau y la de este después de la desaparición de ella en el trágico naufragio del Estrella de Oriente. Lo hace con la esperanza ciega de que sus relatos puedan llegar a él. Asume, no obstante, que sus deseos son un imposible, pero no desiste en su empeño porque tiene necesidad de hacerlo; tal vez para redimirse mientras permanece en el otro lado. Al final, se ve recompensada y reconoce que su esfuerzo no fue inútil.

A partir de aquí, empezaría otra historia, la de la lenta renovación de la personalidad de Arnau Benavides, la de su regeneración progresiva, después de sus varias tragedias que condicionaron su existencia: la desaparición de su esposa y, sobre todo, el desprecio y resentimiento de su hijo Adriano. La etapa de su nueva vida emprendida con Isabella y el hijo de ambos, José, lo trasladarán a una realidad totalmente ignorada hasta entonces; volverá a ser un hombre feliz, a recuperar la autoestima y las ansias de vivir.

Por supuesto que la citada como caja de Pandora quedó cerrada a tiempo, evitando que el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían dejado en su interior, pudiera escaparse: «La esperanza es lo último que se pierde». Digamos que, a pesar todo, en el fondo, Arnau seguía manteniendo la esperanza de un reencuentro futuro.